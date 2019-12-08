Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Samsun'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli kurye Ali Kemal Er (18) idaresindeki 55 AHE 22 plakalı motosiklet otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan kurye Er, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:08

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