Yeni Çorumspor - Yılport Samsunspor: 2-1

STAT: Dr. Turhan Kılıççıoğlu
HAKEMLER: Erkan Engin (x), Suat Güz (x), Mehmet Akıncık (x)
YENİ ÇORUMSPOR: Onur Tekin (xx) Osman (xx), Kerem (xx), Fatih (xx), Oktay (xx) (Dk. 86 Mikail), Muhammed Çoban (xx) (Dk. 76 Batuhan xx), Berat Ali (xx), Ferdi (xx), Eren (xx), Murathan (xx) (Dk. 90 Murat Cömert), Muhammed Rıdvan Özdemir (xx)
YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah (x) - Caner (xx), Ercan (xx), Nuri (x), Gökhan Meral (x), Guido (x) (Dk. 16 Samet Asatekin x) (Dk. 66 Ahmethan x), Samed Hakan Kılıç (x) (Dk. 81 Oğuz x), İlyas Kubilay Yavuz (x), Ferhat (xx), Bahattin (xx), Atabey (x)
GOLLER: Dk. 45 (P) Murathan, Dk. 62 Fatih (Yeni Çorumspor) Dk. 69 Bahattin (Yılport Samsunspor)
SARI KARTLAR: Muhammed Rıdvan, Ferdi (Yeni Çorumspor) - Caner (Yılport Samsunspor)TFF 2´nci Lig Beyaz Grup'un 16´ncı haftasında Yılport Samsunspor deplasmanda karşılaştığı Yeni Çorumspor´a 2-1 mağlup oldu.6´ncı dakikada İlyas Kubilay´ın pasıyla buluşan Gökhan Meral´ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şutu Yeni Çorumspor defansı kornere çıkarttı.
23´üncü dakikada Berat Ali´nin pasıyla buluşan Muhammed Rıdvan´ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.
28´inci dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında İlyas Kubilay´ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.
45´inci dakikada Yeni Çorumspor´un kazandığı penaltı atışını kullanan Murathan´ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
62´nci dakikada Berat Ali´nin ceza sahasına yerden yaptığı ortada topun gelişine vuran Fatih´in vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.
69´uncu dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında Ferhat´ın ortasında topa iyi yükselen Bahattin´in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.
Müsabaka 2-1'lik skorla sona erdi.
SAMSUN
08 Aralık 2019 Pazar
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