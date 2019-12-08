Bazanın içine saklandı, yakalanmaktan kurtulamadı

Samsun:da 7 ayrı suçtan aranan şahıs jandarmanın takibi sonucu sakladığı bazanın içinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve sivil jandarma ekipleri 7 ayrı suçtan arandığı iddia edilen A.K.'yi (45) takibe aldı. A.K.'nin İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'ndeki saklandığı evi tespit eden jandarma ekipleri, evde saklandığı bazanın içinde yakalayarak gözaltına aldı. Çarşamba Adliyesi'ne sevk edilen A.K. tutuklananarak cezaevine gönderildi.
SAMSUN
08 Aralık 2019 Pazar
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