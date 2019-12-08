Bazanın içine saklandı, yakalanmaktan kurtulamadı

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun:da 7 ayrı suçtan aranan şahıs jandarmanın takibi sonucu sakladığı bazanın içinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve sivil jandarma ekipleri 7 ayrı suçtan arandığı iddia edilen A.K.'yi (45) takibe aldı. A.K.'nin İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'ndeki saklandığı evi tespit eden jandarma ekipleri, evde saklandığı bazanın içinde yakalayarak gözaltına aldı. Çarşamba Adliyesi'ne sevk edilen A.K. tutuklananarak cezaevine gönderildi.

SAMSUN 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 14:51

AKŞAM 17:12

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.