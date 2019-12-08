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Silahla yaralamaya bir tutuklama

İHA

Samsun'da bir kişiyi silahla bacağından hafif şekilde yaraladığı iddia edilen bir kişi, mahkemece tutuklandı.

Silahla yaralamaya bir tutuklama

Samsun'da bir kişiyi silahla bacağından hafif şekilde yaraladığı iddia edilen bir kişi, mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tartıştığı müteahhit A.U.'yu tabancayla ateş ederek sağ bacağından hafif şekilde yaraladığı iddia edilen O.C., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgulaması tamamlanan O.C., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen O.C. tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

SAMSUN

08 Aralık 2019 Pazar

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