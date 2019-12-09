Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde "Laparoskopi ve Histereskopi Cerrahi Kursu" sonrasında 12 üniversiteden onlarca doktorun katılımıyla canlı olarak laparoskopi ve histereskopi cerrahi operasyonu yapıldı.

OMÜ ve bölgedeki 13 üniversitenin birlikte kurduğu Karadeniz Kadın Sağlığı Derneği (KKSD) bölgede aktif bir şekilde çalışıyor. Türkiye’de çok önemli yerleri olan Minimal İnvaziv Jinekoloji Derneği (MİJİD) ve Minimal İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği (MİJOD) ile beraber kursa katılan hocaların ve ekiplerinin de katılımıyla canlı cerrahi kursunu OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesindeki ameliyathanelerde gerçekleştirdi. Laparoskopi ve histereskopi ameliyatlarının yapıldığı bu etkinlik, bölgedeki tüm uzmanlar ve ekiplerine fayda sağladı.

Etkinlik ilk olarak MİJİDMİJODKKSD Ortak Sempozyumu Laparoskopi ve Histereskopi Cerrahi Kursu ile Tıp Fakültesi Pembe Salonda başladı. Programın açılış konuşmalarını MİJİD Başkanı Bülent Urman, MİJOD Genel Sekreteri Çağatay Taşkıran ve OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir yaptı. Program, açılış konuşmalarının ardından teorik eğitimlerle devam etti. Teorik eğitimlerin ardından 2 ameliyathanede onlarca doktorun ve ekibinin katılımıyla canlı cerrahi yapıldı.

Yapılan canlı ameliyatlar öncesinde bilgiler veren KKSD Başkanı ve OMÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Davut Güven, “Yaklaşık 3 sene önce Karadeniz Kadın Sağlığı Derneği adı altında bir dernek kurduk. Bu dernek, bölgedeki 12 üniversite ile birlikte Karadeniz’in enerjisini, gücünü tüm bölgede etkin bir şekilde kullanmayı amaçlıyor. Bu üniversitelerimizle birlikte bölgede 2 tane kongre düzenledik. 2020 yılında da Batum’da 25 Nisan’da uluslararası bir kongremiz var. Bu kongrede de Gürcistan ve Azerbaycan gibi ülkeler de bize eşlik edecekler. Bugün de Tüm Samsun’un ve Karadeniz’in birçok ilinin kadın doğumcuları kongremizde toplandı. Kadın doğum camiası olarak laparoskopi dediğimiz ve histeroskopi dediğimiz kameralı sistemlerin kullanılmasıyla endoskopik cerrahiler tüm dünyada yaygın bir şekilde yapılıyor. Ülkemizde de bu uygulamalar yapılıyor. Bunu, her klinikte daha rahat ve güvenli bir şekilde kullanılması için bu konunun önde gelen hocalarını Samsun’da ağırladık. Hocalarımızla birlikte hepimizin kolaylıkla yapamayacağı bazı vakaları nasıl etkin ve güvenli bir şekilde yapabiliriz, hastalarımıza nasıl faydalı olabiliriz. Onu yapıp, birlikte öğreneceğiz. Yapacağımız bilimsel toplantının ardından OMÜ Tıp Fakültesi ameliyathanelerinde hastalarımızın ayrı ayrı cerrahi uygulamalarını yapacağız. Ameliyathanemize bölgeden çağırdığımız doktor arkadaşlarımız da katılabilecek. Ameliyata izleyip, soru sorarak, ekibiyle birlikte öğrenebilecek” dedi.



"Minimal İnvaziv cerrahiyi ‘gelecek’ demektir"

Minimal İnvaziv cerrahinin gelecekte sıklıkla kullanılacağını belirten Doç. Dr. Davut Güven, “100 yıllardır dünyada cerrahi işlemler yapılabiliyor. Biz, cerrahi işlemleri son 100 yıla kadar hep laparotomi dediğimiz karnın açılarak kesilmesi yönetimden sonra yapıyorduk. Son 50 yılda hızlı bir şekilde karnın içerisindeki operasyonları ameliyat kesisi olmadan laparoskopi dediğimiz küçük 10 mm ve 5 mm çapındaki deliklerden kamera ve özel elle kullanılan aletleri kullanarak çok güvenli bir şekilde karnı kesmede yapabiliyoruz. Bu cerrahilerin yaygınlaşması (minimal invaziv cerrahi) adına Türkiye’de çok güzel işler yapan 2 derneğimiz de bizlerle beraber. Minimal İnvaziv Jinekoloji Derneği (MİJİD) ve Minimal İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği (MİJOD) minimal İnvaziv cerrahiyi Türkiye’ye yaymaya çalışan dernekler. Onlarla birlikte hastaların daha çabuk zamanda taburcu olabileceği, daha az komplikasyon, daha az ağrı, en etkin ve ucuz şekilde tedavi olmasını amaçlayan yöntemlerdir. Böylece hasta hastanede daha az kalacak, daha az ağrı duyacak ve karnında bir kesik olmadığı için daha sonraki hayatında sıkıntılar yaşamayacak. Minimal İnvaziv cerrahiyi ‘gelecek’ demektir. Gelecekte herkesin kullanacağı yöntem budur" diye konuştu.

Laparoskopi ve Histereskopi Cerrahi Kursuna OMÜ'nün yanı sıra Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Amasya Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden cerrahlar ve ekipler katıldı.

SAMSUN 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:09

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