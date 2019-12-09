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Dr. Öcal: “Hamileler kış aylarında tokalaşmaktan uzak durmalı”

İHA

– Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Gökhan Öcal, kış aylarında hamilelerin hastalıktan korunmak için giyimlerine dikkat etmelerini ve aile bireyleriyle dahi olsa tokalamaşmamaları gerektiğini söyledi.

Dr. Öcal: “Hamileler kış aylarında tokalaşmaktan uzak durmalı”

– Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Gökhan Öcal, kış aylarında hamilelerin hastalıktan korunmak için giyimlerine dikkat etmelerini ve aile bireyleriyle dahi olsa tokalamaşmamaları gerektiğini söyledi.
Kış mevsiminde bazı anne adayları soğuk algınlığı ve grip gibi çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle zorluklarla karşılaşabiliyor. Gebelerin kışın yaza kıyasla daha dikkatli olması gerektiğine işaret eden Liv Hospital Samsun Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Gökhan Öcal, kışın hamilelerin dikkat etmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verdi.

“Sağlıklı gebe sağlıklı bebek demek”
Kış mevsiminde gebe kalmanın anne adayları için bazı artıları ve eksileri bulunduğunu vurgulayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Gökhan Öcal, “Vitamin ve mineral kaynağı sebze ve meyve çeşitleri için kış zengin bir süreçtir. Ancak zorlayıcı hava koşulları hastalıklara sebebiyet vermektedir. Bu yüzden kıyafet seçimi önemlidir. Gebelikte anne adayının bedensel açıdan sağlıklı olması ve psikolojisi mühimdir. Sağlıklı gebe sağlıklı bebek sahibi olur. Pamuklu ve yünlü, hava alabilen kıyafetler tercih edilmelidir. İç giyim önemlidir; bel bölgesi açıkta kalmamalıdır. Anne adaylarımız ayaklarını soğuktan koruyacak uygun bir ayakkabı tercih etmelidir. Mutlaka tabanı rahat, duruşu destekleyen ve kaymayan bir ayakkabı olmalıdır. Ayakların sıcak kalması önemli olduğu için pamuklu veya yünlü çoraplar giyebilir. Kış aylarında yağlı yiyecekleri tüketme isteği artabilir. Fast food yemek, bebeğin sağlığını tehdit ederken aynı zamanda aşırı kilo alımını da tetikler. Günlük 20 gr protein, 20 mg demir ve 500 mg kalsiyum alması gereken hamilelerin bitkisel ve hayvansal gıdalardan yararlanarak bebeğin gelişimine katkı sağlamaları gerekmektedir. Kış mevsiminde soğuk havayla birlikte beden tembelleşmektedir. Bu nedenle meditasyon, yoga ve pilates gibi sporları yapmak hamilelere iyi gelmektedir” dedi.

“Tokalaşmadan kaçının”
Kış aylarındaki çevresel faktörlerden de bahseden Opr. Dr. Gökhan Öcal, şunları söyledi:
“Kapalı mekânlar hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Havalandırması yetersiz kapalı alanlar ve kalabalık ortamlar, bulaşıcı hastalıkların daha kolay yayılmasına zemin hazırlar ve hava kirliliği yaratarak bebeğe zarar verebilir. Bu yüzden evlerin sık sık havalandırılması gerekir. Yine evlerde kaloriferlerin kuruttuğu havanın nemlendirilmesi için tedbirler alınmalıdır. Ayrıca anne adayları sigara içilen ortamlardan kesinlikle uzak durulmalıdır. Hamileler alışveriş merkezi gibi çok kalabalık ortamlarda bulunmamalılar. Çünkü kapalı ortamlarda mevcut olan tozlar ve iyi temizlenmemiş hava sahası, en büyük risk ve alerji ortamlarıdır. Hamilelik süresince cilt, daha hassas olduğu için bakıma ihtiyaç duyar. Soğuk havalarda yüz ve eller başta olmak üzere, cilt kuruyup çatlar ve bu çatlaklar da enfeksiyon riskini artırır. Bu yüzden el ve yüz yıkamada soğuk su yerine, ılık su tercih edilmeli ve bol nemlendirici kullanılmalıdır. Her gün nemlendirici sürmeye özen gösterilmelidir. Anne adayları aile bireyleri olsa dahi tokalaşmak ve öpüşmekten mümkün olduğunca kaçınmalıdır. Bulaşıcı kış hastalıkları en çok tokalaşma, öpüşme, sarılma gibi yakın temas ile yayılır. Anne adayları hamilelik süresince bu konuda daha fazla özen göstermelidir. Enfeksiyonlar tokalaşma yoluyla ellerine geçebilir. Ellerin mümkün olduğunca sık sık bol su ve sabunla yıkanması gerekir. Anne adayları soğuk havayı bahane ederek kendisini eve kapatmamalıdır. Havanın soğumasıyla sürekli evin içinde hareketsiz kalmak, kilo artışı ve dolaşım problemlerine neden olabilir. Kış aylarında güneşten daha az yararlanma imkanı olsa da, her gün bir saat açık hava yürüyüşü hem bedensel hem de psikolojik olarak anne adaylarının kendilerini daha iyi hissetmesini sağlayacaktır.”

SAMSUN

09 Aralık 2019 Pazartesi

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