Balkan Türkleri Derneğinden kültürel etkinlik

Samsun Balkan Türkleri Derneği tarafından yapılan etkinlikte birlik beraberliğin ve kültürel kazanımların göstergesi sergilendi.

İlkadım Belediyesi Derebahçe Sosyal Tesislerinde düzenlenen ve salonun tıklım tıklım dolduğu etkinlikte sosyal içerikli mesajların verildiği geleneksel dayanışma gecesi, birlik beraberliğin ve kültürel kazanımların en güzel göstergesi sergilendi.

Gecenin açılış konuşmasını yapan ve göreve geldiği günden itibaren dernekteki gelişmeleri kısaca özetleyen Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı Uğur Burak Özata, “Artık salonlara sığamıyoruz. Bu ilgi, birliktelik bizleri bir hayli mutlu etti. 1987 yılında kurulan ve 32 yıldır faaliyet gösteren derneğimiz, kendi mülküne sahip, şehrin köklü dernekleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Üyelerimizin dini ve resmi günleri ile acı ve mutlu günlerini paylaşmak maksadıyla kısa mesaj sistemimizle düzenli olarak mesaj atılmaktadır. Yılda bir defa basılan dergimizde derneğimizin çalışmaları, faaliyetleri hakkında yazılar ile kültürümüz hakkında bilgiler yer almaktadır. Her yıl düzenli olarak geleneksel kazan pilavı günü, kahvaltı programları, dayanışma gecesi ve Ramazan’da iftar programı düzenlemekteyiz. Bunların yanında ayrıca 30 öğrenciye sizlerinde desteğiyle her ay düzenli olarak burs vermekteyiz. Belli aralıklarla derneğimizde farklı konularda alanında uzman hocalarımızın sunumuyla söyleşiler düzenliyoruz. Ayrıca unutulmaya yüz tutmuş halk oyunlarımızı yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak maksadıyla yaklaşık beş yıl önce başlatmış olduğumuz halk oyunları çalışmalarımız meyvelerini vermeye başladı. Yine özel okullar ve hastanelerle yaptığımız anlaşmalar çerçevesinde üyelerimize ve birinci dereceden akrabalarına indirimler ve avantajlar sağlıyoruz” dedi.



“Asırlık lezzetleri günümüz sofralarına taşıdık”

Derneğin faaliyetlerini, etkinliklerini anlatan ve hemşehrilerini derneğe üye olmaya davet eden Özata, şunları söyledi:

“İlk olarak Mart ayı içinde genel kurula giderek yeni yönetim kurulunu seçileceğimizi sizlere bir kez daha hatırlatmak istedim. Yine 12 yıldan bugüne kadar öğrencilere verilen burslarla 68 öğrencimizin mezuniyetine katkı verdik. Tamamlamış olduğumuz ‘Geçmişe Açılan Pencere Projesi’ ile tarih eğitimleri, halk oyunları kursları ve farklı mübadil mahallelerde gerçekleştirilen Samsun Balkan Türkleri Lezzetleri etkinliğimizle asırlık lezzetleri günümüz sofralarına taşıdık. Bu unutulmaya yüz tutmuş atalardan, dedelerden ve ninelerden gelen yemekleri kitap haline getirerek gelecek nesillere önemli bir eser kazandırdık. Yeni projelerimiz ile önümüzdeki dönem hep birlikte el ele omuz omuza daha güzel işlere, çalışmalara ve projelere imza atmaya devam edeceğiz.”



Başkan Demir: “Balkan Türkleri birer Evladı Fatihandır”

Programa katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bu ve bu gibi etkinlikler bir sosyal, kültürel, dayanışmayı güçlendirir. Üç nesil arasındaki geçişi sağlayan, bizi biz yapan aslımızı, asaletimizi var eden, kuvvetlendiren ve güçlendiren organizasyonlardır. Mübadiller ismi üzerinde ben o tabiri çok seviyorum. Evladı Fatihandır. Büyük acılar, çileler çekerek kaybedilmiş vatan topraklarından geldiklerini, nasıl yaşam mücadelesi verdiklerini iyi bilenlerdenim. Samsun, Türkiye’de mübadil nüfusun en fazla olduğu şehirlerden birisidir. Önemli nüfusa sahip olan mübadiller, Samsun’a her alanda büyük enerji katmaktadır. Bu tür kültür dernekler, önemli bir görevi yerine getiriyor. Dernek Başkanı Uğur Burak Özata ve yönetim kurulunun kültürel anlamdaki faaliyetlerini takdir ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı Uğur Burak Özata, derneğe katkıları, yaptıkları hizmetler ve çalışmalarından dolayı Sevda Tanyıldız ve Şeyma Karataş’a plaket takdim ettiler.

Protokol konuşmalarının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, STK temsilcileri ve misafirler coşkuyla 10. Yıl Marşı eşliğinde derneğin kuruluş yıldönümünü simgeleyen pastayı keserek 32. yaşını kutladılar.

Program Balkan sanatçısı Cüneyt Şentürk’ün söylediği birbirinden güzel Balkan ve Rumeli ezgileriyle devam etti. Gece Samsun Balkan Türkleri Derneği Halk Oyunları Ekibinin hazırlayıp sunduğu halk oyunları gösterisi ve davulzurna ekiplerinin eşliğinde oynanan mübadillere has halk oyunlarıyla son buldu.

SAMSUN 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 14:51

AKŞAM 17:12

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.