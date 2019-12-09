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Bir haftadan uzun süren ses kısıklığı kanser belirtisi olabilir

İHA

Ses tellerinden ya da gırtlaktan köken alan kanserlerin ilk belirtisi de ses kısıklığı olabileceğini söyleyen Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Prof. Dr. Atilla Tekat, “Erken tanıda tamamen iyileşme şansı olan bu tümörlerde tanı ve tedavide geç kalmamak için ses kısıklığı ciddiye alınmalı ve muayene ile gerekli tetkikler gecikmeden yapılmalıdır” uyarısında bulundu.
Ses kısıklığı sesinizdeki anormal değişiklikleri ifade eder. Zaman zaman fısıltılı, çatallı ya da kalınlaşmış olmasının yanı sıra bazen de tamamen kısılabilir. Sesin şiddetinde veya tonunda değişiklikler olabilir. ‘Ses kısıklığı’ hakkında önemli bilgilendirmelerde bulunan VM Medical Park Samsun Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinden Prof. Dr. Atilla Tekat, ses tellerini ilgilendiren ses kısıklıklarının sebeplerinin ardında; enfeksiyonlar ve sesi kötü kullanmanın yanı sıra ses tellerinin iyi veya kötü huylu tümörlerinin de söz konusu olabileceğini söyledi.
Sesi kötü kullanmaya bağlı ya da enfeksiyonlar nedeniyle oluşan ses kısıklıklarının genellikle 27 gün içinde normale döndüğünü işaret eden KBB Uzmanı Prof. Dr. Atilla Tekat, “1 haftadan daha uzun süren ya da sık tekrarlayan ses kısıklıklarında mutlaka kulak burun boğaz hekimine muayene olunarak, sebebinin tespit edilmesi gereklidir. Ses tellerinden ya da gırtlaktan köken alan kanserlerin ilk belirtisi de ses kısıklığı olabilir. Erken tanıda tamamen iyileşme şansı olan bu tümörlerde tanı ve tedavide geç kalmamak için ses kısıklığı ciddiye alınmalı ve muayene ile gerekli tetkikler gecikmeden yapılmalıdır” dedi.

“Sigara tüketimi ses kısıklığına neden oluyor”
Sesin akciğerdeki havanın soluk borusu ve ses telleri arasından geçtikten sonra, ağız içindeki dokularda ve en son olarak da dil ve dudak hareketleri ile şekillendiğini ifade eden Prof. Dr. Atilla Tekat, şöyle devam etti: “Bu yol üzerindeki herhangi bir sorundan dolayı ses değişiklikleri oluşabilir. Tüm bu sistemi etkileyen maddelerin başında sigara gelir. Ses kısıklığının birçok nedeni olabilir. Bunlar doğumsal nedenler, enfeksiyonlar, tümörler, metabolik ve sinirsel nedenler olarak sınıflandırılabilir. Üst solunum yolları enfeksiyonlarında ve özellikle ses tellerinin tutulduğu akut larenjitlerde de ses kısıklığı olabilir.”
Ses kısıklığının bilinen en sık nedenlerden bir diğerinin de sesi kötü kullanmak olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Atilla Tekat, “Özellikle maçlarda aşırı bağırmaktan ses kısıklığı gelişebilir. Son zamanlarda ses tellerini etkileyen nedenler içinde gastro ösefagial reflü hastalığı da sıklıkla görülmektedir. Hormonal bozukluklar ve gelişme çağındaki hormonal değişikliklere bağlı ses değişiklikleri olabildiği gibi, ses tellerini çalıştıran sinirleri tutan hastalıklarda da ses bozuklukları oluşabilir. Kulak burun boğaz muayenesinde endoskopik olarak ses telleri gözlenebilmektedir. Ses kısıklığına neden olan ve KBB alanına giren her bölge endoskoplar yardımıyla en iyi şekilde görülüp değerlendirilebilir” şeklinde konuştu.

SAMSUN

09 Aralık 2019 Pazartesi

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