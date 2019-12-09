Samsun'da 2 bin 756 adet uyuşturucu hap ele geçti: 2 gözaltı

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Samsun'a Amasya'dan 2 bin 756 uyuşturucu özelliği bulunan hap getiren 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Amasya'nın Merzifon ilçesinden Samsun'a 2 kişinin uyuşturucu madde getirdiği bilgisini alarak Samsun girişinde çalışma başlattı. Narkotik ekipleri M.K. ve F.D.'de Samsun'a gelirken 2 bin 756 adet uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza ve 2 adet ecstasy hap ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SAMSUN 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:09

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