Kanser tedavisinde sıcak kemoterapi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kanser tedavisinde sıcak kemoterapi

İHA

Kanser tedavisinde sıcak kemoterapi

– Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Nurullah Burak Korkmaz, kanser tedavisinde kullanılan sıcak kemoterapinin (HIPEC) hastanın yaşam süresinin uzatılması hem de hayat kalitesinin yükseltilmesi yönünden önemli bir adım olduğunu söyledi.
Dünya genelinde kanser tedavisinde pek çok farklı yöntem kullanılıp, önemli başarılar elde ediliyor. HIPEC olarak adlandırılan karın içi sıcak kemoterapi uygulaması, hem hastanın yaşam süresinin uzatılması hem de hayat kalitesinin yükseltilmesi yönünden bu alanda atılan en önemli adımlardan biri olarak uzmanlar tarafından belirtiliyor. Medicana Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Nurullah Burak Korkmaz, sıcak kemoterapi konusunda açıklamalarda bulundu.
Kanser tedavileri hakkında bilgiler veren Opr. Dr. Nurullah Burak Korkmaz, “Kanserin karın bölgesinde ileri evrede yayıldığı ancak karın dışına yayılmadığı kişiler için bir tedavi seçeneğidir. Cerrahi işlem sonrasında doğrudan karnın içine gönderilen oldukça konsantre bir sıcak kemoterapi tedavisidir. Vücudu dolaşan sistemik kemoterapi verilmesinin aksine oldukça konsantre sıvının direk kanser hücrelerine uygulanması işlemidir. Sıcak kemoterapi tedavisinde solüsyonun ısıtılması kemoterapi ilaçlarının tümörler tarafından emilimi arttırabilir. Cerrahi işlem sonrası karında kalan mikroskobik kanser hücrelerini yok edebilir. Sıcak kemoterapi kanserli hücrelerin normal hücreler kadar ısıya dayanamadığı ve ısıtılmış ilaçların doğrudan karın tümörlerine verilmesi sonucu ile tümöral hücreleri daha iyi yok ettiği göz önüne alınarak uygulanan bir yöntemdir. Sıcak kemoterapi yumuşak doku sarkomları, over kanseri, mide kanseri, kolon kanseri, apendisk kanseri, wilm tümörleri, böbrek bezi kanserleri, dermotolojik küçük hücreli tümörler, karın boşluğundaki diğer kanserlerin tedavisi için uygulanır. Bu işlemdeki amaç yaşam kalitesini ve yaşam süresini uzatmak için kullanılan kombine işlemlerdir” dedi.
Sıcak kemoterapinin uygulama yöntemlerinden de bahseden Opr. Dr. Korkmaz, “Hasta sıcak kemoterapi tedavisi olmadan önce karın içindeki görünür tümörlerin çıkarılması için sitoreduktif cerrahi uygulanır. Sitoreduktif cerrahi yardımıyla çeşitli cerrahi teknikler kullanılarak gerçekleştirilir. İnce bağırsak, pankreas ve yumurtalıklar gibi metaztatik hastalıklara sahip organlar çıkarılır. Geçmişte kolon kanseri için zaten bir bağırsaktan parça alma veya tümörü doku çıkarma işlemi yapıldı ise hipekten maksimum etki sağlamak için sitoreduktif ameliyatına ihtiyaç vardır. Mümkün olduğunca çok sayıda tümör çıkardıktan sonra hastaya genel anestezi altında iken çıkardıktan sonra HIPEC işlemi başlar. Hipertermi sıcak anlamına gelmektedir. Sıcaklık kaynama noktasına değil ancak vücut sıcaklığından daha sıcaktır. Kemoterapi ilaçlarının ısıtılarak vücuda verilmesi ile ilacın potansiyel etkisi artmaktadır. Böylece ısıtılan sterilize edilmiş kemoterapi solüsyonu kanser hücrelerine nüfuz ederek karın içine gönderilir. 4142 derece arasında banyo sıcaklığındaki solüsyon yaklaşık bir buçuk saat boyunca karın içine yayılır. Sonrasında solüsyon karından boşaltılır ve kesi kapatılır” diye konuştu.
Tedavi sonrası sürece de açıklık getiren Dr. Korkmaz, şunları söyledi:
“Sıcak kemoterapi operasyonu sırasında bağırsaklarda sirayet etmiş tümöral kitle nedeniyle rezeksiyon ve bazen kolostomi gerekebilir. Hastalara mesane ve beslenme kateteri takılır. 1 gece postop yoğun bakıma alınır. Sıcak kemoterapi sonrası postop 7 ila 14 gün kadar hastanede yatış sağlanır. Operasyon sonrası yaklaşık 3. ayda hasta performansının arttığı operasyon öncesi tablodan çıktığı gözlemlenir. Standart kemoterapiden daha etkili daha güvenli ve yüksek bir kemoterapi konsantrasyonu sağlanmasına yardımcı olur. Sonuç olarak sıcak kemoterapinin faydalarını özetlersek; yüksek doz kemoterapiye imkan verir. Vücudun geri kalanının kemoterapiye maruz kalmasını en az seviyeye indirir. Kemoterapi ajanı sıcak etkisi ile tümör hücrelerinin yok edilmesine katkı sağlar. Riskleri ve komplikasyonları ise; kanama, enfeksiyon, ilaca bağlı beyaz kan hücrelerinde düşme görülebilir. Bu komplikasyonlar HIPEC’in hemen ardından görülen komplikasyonlardır. Hastane bakımı ile oldukça minimize edilmektedir. Yan etkileri ise yorgunluk ve iştah azalması gibi yan etkiler görülebilir.”

SAMSUN

09 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:09
  • GÜNEŞ 07:41
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 14:51
  • AKŞAM 17:12
  • YATSI 18:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da 2 bin 756 adet uyuşturucu hap ele geçti: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da 2 bin 756 adet uyuşturucu hap ele geçti: 2 ...
Bafra’da ev yangını
YEREL HABERLER Bafra’da ev yangını
Tekkeköy’ün 2020 hedefi: Turizm ve nüfus patlaması Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar: “2020’de turizmin ve ilçemizin nüfusunu arttırıcı çalışmalara önem vereceğiz”
YEREL HABERLER Tekkeköy’ün 2020 hedefi: Turizm ve nüfus ...
Cezaevi firarisi yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi yakalandı
Bir haftadan uzun süren ses kısıklığı kanser belirtisi olabilir
YEREL HABERLER Bir haftadan uzun süren ses kısıklığı kanser ...
Balkan Türkleri Derneğinden kültürel etkinlik
YEREL HABERLER Balkan Türkleri Derneğinden kültürel etkinlik
Dr. Öcal: “Hamileler kış aylarında tokalaşmaktan uzak durmalı”
YEREL HABERLER Dr. Öcal: “Hamileler kış aylarında tokalaşmaktan uzak ...
Tayfur Kurt hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tayfur Kurt hayatını kaybetti
Onlarca doktor laparoskopi ve histereskopi canlı cerrahi operasyonuna katıldı Karadeniz Kadın Doğum Buluşmaları - 2 "Laparoskopi ve Histereskopi Cerrahi Kursu" Samsun'da yapıldı KKSD Başkanı ve OMÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Davut Güven: "Minimal İnvaziv cerrahiyi ‘gelecek’ demektir"
YEREL HABERLER Onlarca doktor laparoskopi ve histereskopi canlı ...
Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama
Bonzai ile yakalanan 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Bonzai ile yakalanan 1 kişi tutuklandı
Samsun'da kadınlar, Ceren için yürüdü
YEREL HABERLER Samsun'da kadınlar, Ceren için yürüdü
Darp edilip bıçaklandı, 9 saat sonra kendine geldi
YEREL HABERLER Darp edilip bıçaklandı, 9 saat sonra kendine geldi
Bıçakla yaralamaya adli kontrol
YEREL HABERLER Bıçakla yaralamaya adli kontrol
Silahla yaralamaya bir tutuklama
YEREL HABERLER Silahla yaralamaya bir tutuklama
Bazanın içine saklandı, yakalanmaktan kurtulamadı
YEREL HABERLER Bazanın içine saklandı, yakalanmaktan kurtulamadı
Yeni Çorumspor - Yılport Samsunspor: 2-1
YEREL HABERLER Yeni Çorumspor - Yılport Samsunspor: 2-1
İlkadım'dan yuva ısıtan yardım
YEREL HABERLER İlkadım'dan yuva ısıtan yardım
Dr. Gökosmanoğlu: “Kilolu insanların ümidi, leptin hormonu”
YEREL HABERLER Dr. Gökosmanoğlu: “Kilolu insanların ümidi, leptin ...
Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi ikinci kez Avrupa yolunda
YEREL HABERLER Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi ikinci kez ...
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Başkan Demirtaş: “Geri dönüşüme özel önem veriyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “Geri dönüşüme özel önem veriyoruz”
Samsun'da huzur operasyonu 2 bin 480 şahıs sorgulandı, 12 şahsa 2 bin 883 TL idari para cezası verildi
YEREL HABERLER Samsun'da huzur operasyonu 2 bin 480 şahıs ...
300 TL’lik alışverişe 30 TL’lik akaryakıt hediye
YEREL HABERLER 300 TL’lik alışverişe 30 TL’lik akaryakıt hediye

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X