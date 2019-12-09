Denetimli serbestlik yükümlülerine basınçlı sulama sistemleri eğitimi

Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İŞKUR Çarşamba Hizmet Merkezi ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile denetimli serbestlik yükümlüleri için 15 gün sürecek Basınçlı Sulama Sistemleri Kursu başladı.

İnfaz hizmetlerinin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi, yükümlülerin yeniden suç işlemelerinin en aza indirilmesi ve topluma kazandırılmalarının sağlanması amacıyla gerek kararlarının infazında gerek yükümlülerin meslek edinmeleri ve gerekse hayata hazırlanmalarında kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliğine gidilmektedir. Bu bağlamda Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İŞKUR Çarşamba Hizmet Merkezi ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile 20 yükümlünün katılacağı ve 15 gün sürecek olan “Basınçlı Sulama Sistemleri Kursu” Denetimli Serbestlik Müdürlüğü konferans salonunda bugün itibarıyla başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisleri Derya Karahan ve Emin Atay ile Ziraat Mühendisi Muharrem Olgun tarafından verilecek olan kursun açılış programında konuşan Denetimli Serbestlik Müdürü Canan Soğukpınar, “Müdürlük olarak yükümlülerimizin sadece infaz işlemlerini değil, onların yeniden suç işlemelerini engelleyecek her türlü destek mekanizmalarının hayata geçirilmesini için de çalışıyoruz. Onların toplumla bütünleşmesi ve hayata katılımları yönünde ihtiyaç duydukları her türlü program, seminer ve mesleki eğitimleri hazırlamak işimizin oldukça önem verdiğimiz bir bölümüdür. Bu hem yükümlülerimize hem de dolaylı olarak içinde yaşadıkları topluma önemli katkılar sağlamaktadır. Bu anlamda emeği geçen ve iş birliği yaptığımız başta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olmak üzere; İŞKUR Çarşamba Hizmet Merkezi ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüze yükümlülerimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman ise yapılan işbirliğinden memnuniyetini dile getirerek, “Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ülkemiz adına çok önemli bir husustur ve bakanlığımız bu çalışmalara son derece önem vermektedir. Bu gibi kurslarla ülkemizde basınçlı sulamanın kullanımının artırılması dolayısıyla toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanılmasını sağlamak nihai hedefimizdir. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 2006 yılından itibaren basınçlı sulama sistemi kullanan çiftçiler desteklemeye başlanmış, sistem maliyetinin yüzde 50’si hibe olarak verilmektedir. Ayrıca 5 yıl süre ile 0 faizli kredi kullandırılmakta olup bu konuda destek isteyen vatandaşlarımızı ilçe müdürlüklerimizde yardımcı olmaktayız” diye konuştu.

SAMSUN 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:09

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