OMÜ’de Azerbaycan Tanıtım Günü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

OMÜ’de Azerbaycan Tanıtım Günü

İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) "Azerbaycan Tanıtım Günü" düzenlendi.

OMÜ’de Azerbaycan Tanıtım Günü

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) “Azerbaycan Tanıtım Günü” düzenlendi.
OMÜ Uluslararası Öğrenci Topluluğu tarafından Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen tanıtım gününde kardeşlik vurgusu ön plana çıkarken Azerbaycanlı öğrencilerin sergilediği gösteriler de katılımcılara coşkulu anlar yaşattı.

“Biz kardeş ülkeleriz”
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz bu tür etkinliklerin geleneksel hale gelmesinin önemine vurgu yaparak, “Ne siz ne biz yabancı değiliz, biz kardeş ülkeleriz. Problemlerimiz aynı sıkıntılarımız aynı, bizler çok kadim bir kültür ve tarihin evlatlarıyız. Bu vesileyle bu coğrafyada başarılı olabilmek için çok çalışıp çok üretmemiz gerekiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak bizler elimizden gelen her türlü vazifeye hazırız. Bu anlamda çalışmanın yanında bu kültürel coğrafi özelliklerimizi anlatan günler de çok önemli” şeklinde konuştu.

“Uluslararası öğrenci Sayımız her yıl artıyor”
Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Prof. Dr. İzzet Akça, “Üniversitemizde günden güne uluslararası öğrenci sayımız artmaktadır. Bu yıl içerisinde 119 ülkeden 5 bin 700 uluslararası öğrenci üniversitemizde eğitim öğretim görmektedir. Bunun içerisinde Azerbaycanlı öğrenci sayımız 566 olmakla birlikte üniversitemizde öğrenim gören ülke vatandaşları sıralamasında da Azerbaycan en kalabalık 3. ülke konumundadır. Böyle bir organizasyonla bizleri bir araya getiren ve Azerbaycan’ın danslarını, şiirlerini, türkülerini tanıtarak bizleri eğlendirecek, herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Misafir olarak gelen Doç. Dr. Mesude Veliyeva Altun, Azerbaycan’ı temsil etmenin gurur verici olduğunu belirtti. Altun, Azerbaycan’ın bağımsızlık mücadelesinin meşakkatli bir yoldan geçtiğinin altını çizerek ülkenin anayasası hakkında bilgiler verdi.

“Amacımız hep birlikte olmak ”
Azeri Öğrenci Temsilcisi Baba Osmanov, Azerbaycan ve Türkiye’nin kardeş olduğunu belirterek, “Tanıtım gününün amacı Samsun'daki Azerbaycanlı kardeşlerimizi bir araya getirmek ve Azerbaycan’ın 101. kuruluş yılını hep birlikte kutlamaktır’’ ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ve tanıtımın ardından konuklara Azerbaycan dolmasının ikram edildi. Düzenlenen programa, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

SAMSUN

09 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:09
  • GÜNEŞ 07:41
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 14:51
  • AKŞAM 17:12
  • YATSI 18:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da iki kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da iki kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Başkan Kılıç: “Yol haritamız Cumhurbaşkanımız”
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: “Yol haritamız Cumhurbaşkanımız”
Samsun´a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Samsun´a şehit ateşi düştü
Hafızlıkları tescillendi 40 kişi hafızlık belgesi aldı
YEREL HABERLER Hafızlıkları tescillendi 40 kişi hafızlık belgesi ...
Melis Birkan ve Caner Cindoruk OMÜ’de
YEREL HABERLER Melis Birkan ve Caner Cindoruk OMÜ’de
Denetimli serbestlik yükümlülerine basınçlı sulama sistemleri eğitimi
YEREL HABERLER Denetimli serbestlik yükümlülerine basınçlı sulama ...
Samsun’da şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Samsun’da şehit ateşi düştü
Kuyuda kaz tiridi siparişine yetişilemiyor Önceden sadece birkaç günde yapılıyordu artık her gün yapılıyor
YEREL HABERLER Kuyuda kaz tiridi siparişine yetişilemiyor Önceden ...
Kanser tedavisinde sıcak kemoterapi
YEREL HABERLER Kanser tedavisinde sıcak kemoterapi
Samsun'da 2 bin 756 adet uyuşturucu hap ele geçti: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da 2 bin 756 adet uyuşturucu hap ele geçti: 2 ...
Bafra’da ev yangını
YEREL HABERLER Bafra’da ev yangını
Tekkeköy’ün 2020 hedefi: Turizm ve nüfus patlaması Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar: “2020’de turizmin ve ilçemizin nüfusunu arttırıcı çalışmalara önem vereceğiz”
YEREL HABERLER Tekkeköy’ün 2020 hedefi: Turizm ve nüfus ...
Cezaevi firarisi yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi yakalandı
Bir haftadan uzun süren ses kısıklığı kanser belirtisi olabilir
YEREL HABERLER Bir haftadan uzun süren ses kısıklığı kanser ...
Balkan Türkleri Derneğinden kültürel etkinlik
YEREL HABERLER Balkan Türkleri Derneğinden kültürel etkinlik
Dr. Öcal: “Hamileler kış aylarında tokalaşmaktan uzak durmalı”
YEREL HABERLER Dr. Öcal: “Hamileler kış aylarında tokalaşmaktan uzak ...
Tayfur Kurt hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tayfur Kurt hayatını kaybetti
Onlarca doktor laparoskopi ve histereskopi canlı cerrahi operasyonuna katıldı Karadeniz Kadın Doğum Buluşmaları - 2 "Laparoskopi ve Histereskopi Cerrahi Kursu" Samsun'da yapıldı KKSD Başkanı ve OMÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Davut Güven: "Minimal İnvaziv cerrahiyi ‘gelecek’ demektir"
YEREL HABERLER Onlarca doktor laparoskopi ve histereskopi canlı ...
Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama
Bonzai ile yakalanan 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Bonzai ile yakalanan 1 kişi tutuklandı
Samsun'da kadınlar, Ceren için yürüdü
YEREL HABERLER Samsun'da kadınlar, Ceren için yürüdü
Darp edilip bıçaklandı, 9 saat sonra kendine geldi
YEREL HABERLER Darp edilip bıçaklandı, 9 saat sonra kendine geldi
Bıçakla yaralamaya adli kontrol
YEREL HABERLER Bıçakla yaralamaya adli kontrol
Silahla yaralamaya bir tutuklama
YEREL HABERLER Silahla yaralamaya bir tutuklama

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X