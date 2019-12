Başkan Kılıç: “Yol haritamız Cumhurbaşkanımız”

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç öncülüğünde çalışmalarına devam eden Bafra Belediyesinde toplumun tamamını kucaklayan, ortak akıl odaklı hizmet anlayışı hakim.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği yol haritasına uygun olarak ilerlediklerini belirten Başkanı Hamit Kılıç, “Seçildiğimiz gün itibarıyla artık bize oy versin vermesin, şehrimizdeki herkesin belediye başkanı olarak görev yapmaya her düşünceye açık olmaya özen gösteriyoruz. İlçede yaşamını idame ettiren her kesim ve yaş gurubuna paydaşlarımız olarak bakıyoruz. Onlarla Baframızın sorunlarını çözme konusunda aynı amaç etrafında birleşiyor, görüşlerine önem veriyoruz. Bu anlamda konuşacak ve tartışacağız. Eksikliklerimiz var ise tamamlayacak, yanlışlarımız var ise de düzelteceğiz” ifadelerini kullandı.



Bafra’da ortak akıl hakim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Belediyeler polemik siyaseti değil, eser siyaseti üretme makamlarıdır” sözlerini hatırlatan Başkan Kılıç, “Çalışmadan, çabalamadan, eser vermeden yapılan her çaba şehirlerimize ve insanlarımıza vakit kaybettirmekten, ülkemizin enerjisini heba etmekten öte bir işe yaramaz. Baframızın ve hemşehrilerimizin menfaatleri söz konusu olduğunda toplumumuzun farklı kesimlerini aynı ortak paydada buluşturmak için gerçekten samimi gayret gösterdik. Göstermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



Bafra’nın çıkarları her şeyin üstünde

Başkan Kılıç, Bafra'nın çıkarlarının önemli olduğunu belirterek, “Siyasi olarak elbette farklı görüşlere ve duruşlara sahip olabiliriz ama Baframızın çıkarları söz konusu olduğunda birlikte hareket edebilme erdemini gösterebilecek kadrolara sahibiz. Ülkemizin, birliğe, beraberliğe, kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde burada ortaya koyduğumuz fotoğrafı çok çok önemli görüyorum" diye konuştu.

Hatırlanacağı gibi Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, göreve gelmesi ile birlikte hayata geçirdiği Ortak Akıl Buluşmaların kapsamında aralarında şimdiye kadar görev yapmış belediye başkanları başta olmak üzere, mahalle muhtarları, Galericiler Sitesi, Kızılırmak Sanayi Sitesi, Taksiciler Derneği, Minibüsçüler Derneği, Türk KamuSen, Genç İş Adamları Derneği, Terziler ve Tuhafiyeciler Odası, Marangozlar Odası, Berberler ve Kuaförler Odası, Elektrik ve Elektronikçiler Odası, Müteahhitler, Dolmuşçular ve Gençlerle bir araya gelerek fikir alış verişinde bulunmuştu.

SAMSUN 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 14:51

AKŞAM 17:12

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.