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Samsun’da otomobil tırın altına girdi: 1 ölü

İHA

Samsun'da otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen tırın altına girmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Samsun’da otomobil tırın altına girdi: 1 ölü

Samsun’da otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen tırın altına girmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Atakum ilçesi SamsunSinop karayolu Taflan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertan Eren (40) idaresindeki 55 ACT 575 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Lütfi M.'nin kullandığı 28 K 6259 çekici ve 28 K 6331 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Tırın dorsesinin altına giren otomobilde bulunan sürücü Ertan Eren olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobil Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri tarafından tırın altından çıkartıldı.
Kazada hayatını kaybeden Eren’in Bafra ilçesindeki sanayi sitesinde biçer döver parçası dükkanlarının bulunduğu, kaza yaptığı otomobilin ağabeyinin üzerine kayıtlı olduğu ve aracı da bir hafta önce satın aldıkları öğrenildi.

SAMSUN

09 Aralık 2019 Pazartesi

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