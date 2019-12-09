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Asırlık mahalleye yıkım kararı Kendilerine tebliğ edilen mahkeme kararı ile büyük şok yaşayan ...

İHA

Samsun’da bulunan bir kırsal mahallede yaşayan yaklaşık 50 kişinin asırlık evlerine mahkemece 'orman arazisi üzerinde bulundukları’ gerekçesiyle yıkım kararı verildi. Kendilerine tebliğ edilen mahkeme kararı ile büyük şok yaşayan yaklaşık 50 hane, kış günü evsiz kalmamak için yetkililerden yardım bekliyor.
Samsun’un Asarcık ilçesi Yeniömerli Mahallesi sakinlerini bir asrı aşkın süredir Kisoğlu Sokak’ta yaşamlarını sürdürüyor. Kisoğlu Sokak’ta yaklaşık 50 adet ev ve samanlığa Orman Genel Müdürlüğü tarafından açılan dava sonucunda ’devlet orman arazi içerisinde yer aldığı’ gerekçesiyle mahkemece yıkım kararı verildi. İmar Barışı’ndan yararlanarak Yapı Kayıt Belgesi de alan vatandaşlar kış günü gelen yıkım kararı ile büyük şok yaşadı. Verilen bu yıkım kararın kendilerini derinden etkilediğini vurgulayan mahalle sakinleri yaşadıkları bölgede çok fazla yaşlı nüfusun olduğunu, kış günlerinde bu insanların evsiz perişan olacaklarını söyledi.
Konu ile ilgili açıklamada bulunan Yeniömerli Mahallesi Muhtarı Halil Mercimek, "Bu mahallede kurulmuş evler çok eski zamandan kalmadır. Bunlar olsa da burası orman köyüdür. Son günlerde Orman Genel Müdürlüğü gelmiş buralara bakmış ama kış gününde bu yıkımı yapacaklarını sanmıyorum. Yapılmaması da gerekir. Bu insanları ihtiyaçları olduğundan dolayı gelmiş buralara. Yetkililerden buraya özellikle esneklik istiyoruz" dedi.

"Yıkıma 15 gün kaldı"
Yeniömerli Mahallesi sakinlerinden Yunus Kise, kış günü insanların evsiz bırakılmaması gerektiğini belirterek, “Yıkıma çok az bir zaman kaldı. Geçmiş senelerde dedelerimizin babaları kurmuş bu evleri. Yıllardır biz bu evler için ceza ödüyoruz. Her seferinden bu son denildi. En sonunda yıkım kararı geldi. Bu kadar insan kış mevsiminde ne yapsın. Mahallemizde 80 yaşın üstünde birçok insan var. Bunlar nereye gidecek" diye konuştu.
75 yaşındaki Ramazan Kise ise “Bizler mağdur durumdayız. Hükumet yetkilileri bizlere yardım etsin. Bu soğuklarda ne yapayım ben. Gidecek hiçbir yerim yok" şeklinde konuştu.
Kisoğlu Sokak sakinleri mağduriyetlerini dile getirdi. Vatandaşlara tebliğ edilen mahkeme kararında ise 21 Aralık’ta evlerin yıkılacağı yer alıyor.

SAMSUN

09 Aralık 2019 Pazartesi

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