Şehit Aybüke öğretmen anısına kütüphane Şehit öğretmenin adı kütüphanede yaşatılacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın anısına bir kütüphane kuruyor.

OMÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri “Sosyal Sorumluluk Projesi” dersi kapsamında “Bir Kitapla Başla” sloganı ile kuracakları kütüphaneye adeta kitap yağıyor. Çarşamba ilçesinde bulunan Epçeli Şehit Burak Çeviker İlk ve Ortaokuluna kurulacak kütüphaneye 9 Haziran 2017’de Batman’ın Kozluk ilçesinde PKK’lı teröristlerce karne günü şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın adı verilecek.



“Amacımız iki şehidimizin ismini tek bir okulda birleştirmek ve unutulmamasını sağlamak”

Projelerini tanıtmak adına OMÜ Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü’nde stant kuruldu. Burada proje üyelerini temsilen konuşan Faruk Polat, “Böylesine güzel bir projeye imza attığımız için çok mutluyuz. Amacımız iki şehidimizin ismini tek bir okulda birleştirerek unutulmamasını sağlamak. Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın gelecek nesillere yönelik hayallerini bir nebze dahi olsa gerçekleştirmek. Bu süreçte bizlere destek veren bağışçılarımıza ve hocalarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“Yaklaşık bin 500 kitap sayısına ulaştık”

Bir Kitapla Başla adlı projenin, sosyal medya kullanımı sayesinde Türkiye’nin her yerine ulaştığını belirten grup üyesi Elif İrem Yıldırım, "Projemiz için stant kurmaya karar verdiğimiz günden beri “Bir Kitapla Başla” adındaki sosyal medya hesaplarımızda standımızın duyurusunu yapmaya başladık. İlk günden beri hem projeye hem de stant açılışına ilgi çok büyüktü. Birçok kitap bağışı aldık. Yaklaşık olarak bin 500 kitap sayısına ulaştık. Hala sürekli mesajlar alıyoruz ve gelecek kargolarımız var. Bu bir gönüllülük işi herkesin destek vermesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.



"Projeye ilk başladığımızda bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordum"

Proje için sokak sokak afiş astıklarını belirten grup üyesi Hüseyin Hüsnü Aykaç, “Projeye ilk başladığımızda gerçekten bu kadar büyüyeceğini tahmin edemiyordum. Proje için tespit ettiğimiz okula gittiğimizde çocukların gözünde gördüğüm o ışık bana bu işi yapmamız gerektiğini gösterdi. Gerçekten orada okuyan tüm öğrencilerin böyle bir kütüphaneyi hak ettiğini ve ihtiyacı olduğunu düşündüm. İlk günden itibaren planlı bir şekilde çalışmamız sayesinde binlerce kitaba ve onlarca bağışçıya ulaştık” diye konuştu.

Proje üyeleri OMÜ Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsünde Çarşamba Belediyesi tarafından kurulan çadırda misafirlerini ağırladı. Standın ilk gününe, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Onur Bekiroğlu, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Oktan, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üy. Sinan Kaya, Epçeli Şehit Burak Çeviker İlk ve Ortaokulu hocaları ve öğrencileri, Dikbıyık İlkokulu öğretmenleri ve öğrencilerin yanı sıra çok sayıda öğrenci ve bağışçı katıldı.

SAMSUN 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:10

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