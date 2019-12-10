AK Parti'den 'görev değişikliği' açıklaması AK Parti Samsun İl Başkanı Erhan Aksu: “2023 kadrolarını oluşturmak amacıyla bazı değişikliklere gitme gereği hasıl olmuştur” "Arkadaşlarımızla, partimizde değişik görev ve sorumluluklarda birlikte yürümeye ve çalışmaya devam edeceğiz"

Samsun’da 4 ilçede görev değişikliğine gitmeleriyle ilgili açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Erhan Aksu, “2023 kadrolarını oluşturmak amacıyla bazı değişikliklere gitme gereği hasıl olmuştur” dedi.

AK Parti Samsun İl Başkanlığı, ilçe kongreleri öncesi değişiklik yapılan ilçe başkanlıkları ile ilgili bir açıklama yaptı. AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu yaptığı açıklamada, “AK Parti 7. Olağan Kongre süreci 7 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlamış olup, devam eden takvime göre, halen; ilçe mahalle delege seçimlerimiz icra edilmektedir. Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızca belirlenen takvim çerçevesinde; tüm ilçelerimizde mahalle delege seçimlerimizin tamamlanması planlanmaktadır” ifadelerini kullandı.



“2023 kadrolarını oluşturmak amacıyla bazı değişikliklere gitme gereği hasıl olmuştur”

Kongre süreci ve bu sürece ilişkin takvimin planlanan şekliyle devam etiğini belirten Başkan Aksu, “Kamuoyuna daha önce de ifade edildiği üzere, tüm ilçelerimizde kadrolarımıza tahkimat yaparak ve kongrelerden daha da güçlü çıkarak 2023 kadrolarını oluşturmak amacıyla bazı değişikliklere gitme gereği hasıl olmuştur. Bu çerçevede, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı; Alaçam, Atakum, İlkadım ve Kavak ilçe başkanlarımızın bayrak değişimini karara bağlamıştır. Bu durum; Samsun İl Koordinatörümüz, Trabzon Milletvekilimiz Adnan Günnar tarafından ilgili ilçe başkanlarımıza bizzat tebliğ edilmiştir. Bu kapsamda; Alaçam İlçe Başkanımız Selahattin Alkan, Atakum İlçe Başkanımız Haluk Köksoy, İlkadım İlçe Başkanımız Oktay Avcılar ve Kavak İlçe Başkanımız Osman Atlı'ya gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır” şeklinde konuştu.



“Alaçam, Atakum, İlkadım ve Kavak ilçelerimizde ilçe yönetim kurullarımız görevlerine devam etmekte”

AK Parti Samsun İl Başkanlığı olarak görevden alınan 4 ilçe başkanına şükranlarını sunduğunu belirten Aksu, "Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, bu tür gelişmeleri nihai bir sonuç olarak değerlendirmemek gerekir. Arkadaşlarımızla, partimizde değişik görev ve sorumluluklarda birlikte yürümeye ve çalışmaya devam edeceğiz. Alaçam, Atakum, İlkadım ve Kavak ilçelerimizde ilçe yönetim kurullarımız görevlerine devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde hem ilçe başkanı görevlendirmelerimizi gerçekleştirecek hem de mahalle delege seçimlerimizi tamamlayarak ilçe teşkilatlarımızı kongrelere hazır hale getireceğiz. Bu zaman zarfında bu ilçelerimizde ilçe başkanlıklarına Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılarımız vekalet edecektir” diye konuştu.

SAMSUN 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:10

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