Samsun'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Meteoroloji uyarıyor! Kar ve sağanak var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe jandarma komutanlıklarında görevli ekipler, bu sabah çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SAMSUN 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 14:51

AKŞAM 17:12

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.