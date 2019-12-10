Hakkında hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Samsun'da uyuşturucu suçundan hakkında hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu suçundan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.T.'yi İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.T., Samsun Adliyesine sevk edildi.

SAMSUN 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:10

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