Hakkında hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'da uyuşturucu suçundan hakkında hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu suçundan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.T.'yi İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.T., Samsun Adliyesine sevk edildi.
SAMSUN
10 Aralık 2019 Salı
- İMSAK 06:10
- GÜNEŞ 07:42
- ÖĞLE 12:32
- İKİNDİ 14:51
- AKŞAM 17:12
- YATSI 18:39