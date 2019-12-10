Samsun'da şüpheli ölüm

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Samsun'da, kalbi duran bir kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, İlkadım ilçesinin Kadıköy Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yurt dışından izne gelen ve arkadaşı Ö.İ.'nin 2 gündür yanında misafir olarak kalan Hakan B. (44) rahatsızlandı. Düşme sesini duyan ev sahibi Ö.İ., Hakan B.'yi yerde yatar halde bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. Kalbi durduğu öğrenilen Hakan B., 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Hakan B., acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hakan B.'nin ölümü şüpheli bulundu ve kesin ölümünün otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 14:51

AKŞAM 17:12

YATSI 18:39

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