İŞKUR’a başvuran her 3 kişiden 1’i istihdam ediliyor

Samsun’da 2019 yıl bitmeden belirlenen hedeflerin üzerine geçildiğini açıklayan Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Haşim Meydan, “İŞKUR’a başvuran 3 kişiden 1’i istihdam ediliyor” dedi.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün belirlemiş olduğu hedefler doğrultusunda birçok çalışma yürüten Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Kasım ayı sonu itibariyle Türkiye ortalamasının üzerinde bir performansla istihdam gerçekleştirdi.

26 bin 466 kişiyi doğrudan, 11 bin 230 kişiyi iş başı eğitim programlarından yararlandırarak, bin 494 kişiyi ise istihdam garanti kurslar yoluyla işe yerleştiren İŞKUR, Ocak – Kasım ayı döneminde 39 binin üzerinde kişiye istihdam sağladı. Bu yıl 109 bin 465 kişinin iş için kuruma başvuru yaptığını ve görüşme gerçekleştirdiğini açıklayan Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Haşim Meydan, “İŞKUR’a başvuran 3 kişiden 1’i istihdam ediliyor” dedi.

Haşim Meydan, “2019 yılı Ocak Kasım ayı döneminde 26 bin 466 kişiyi doğrudan işe yerleştirdik. 26 bin 200 kişiye iş bulma hedefinin yıl bitimine 1 ay kala yüzde 101’ini gerçekleştirdik. Yıl bitmeden hedefimizin üzerinde işe yerleştirme yaptık. İşe yerleştirdiğimiz kişilerin 10 bin 558’i kadın. Kadın istihdamında bize koyulan hedefin yine üzerine çıkarak, yüzde 102’sini gerçekleştirdik. Türkiye’de bu konuda ilk on sıradayız. Bu sene biz Samsun’da 12 bin 201 iş yerine 24 bin ziyaret gerçekleştirdik. Bize verilen hedefi yine bu konuda da geçtik. Doğrudan işe yerleştirmelerden hariç biz iş birliği yaptığımız iş yerleriyle 11 bin 230 kişiyi iş başı eğitim programımızla işe yerleştirdik. Ayrıca istihdam garantili kurslar yoluyla da 1494 kişiyi işe yerleştirdik. Bu konuda da hedefimizin yüzde 120’sini gerçekleştirmiş olduk” şeklinde konuştu.



Engelli istihdamında birinci

Samsun İŞKUR’un engelli istihdamında Türkiye’de Ocak – Kasım döneminde birinci olduğunu söyleyen Meydan, “İş başı eğitim programı çerçevesinde engelli istihdamında bize ön görülen hedef 185 kişiydi. Biz 477 kişiyi işe yerleştirdik. Bu konuda Türkiye’de birinciyiz. 419 engelli vatandaşı da doğrudan işe yerleştirdik. Kurs yoluyla da beraber toplamda bin engelliye istihdam sağladık” diye konuştu.

SAMSUN 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:10

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