OMÜ’de “Dijital Dönüşüm ve Ekonomik Etkiler” konferansı

Türkiye Ekonomi Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Kazdağlı, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ekonomi Araştırmaları Topluluğu tarafından düzenlenen konferansta, “Dijital Dönüşüm ve Ekonomik Etkileri” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Konferans Salonunda düzenlenen konferansta dijital dönüşümün ekonomiye etkilerinden ve Türkiye ayağından bahsedildi. Dijital dönüşüm kavramının dünya ve ekonomi literatürüne girişinin çok yeni olduğunu ifade eden Türkiye Ekonomi Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Kazdağlı “Dijital dönüşüm mühendislerin çalışma alanı olarak düşünülse de aslında toplumun her kesimini, her yönünü ilgilendiren bir konu haline geldi. Dolayısıyla ekonomistlerin bu konudan uzak kalması düşünülemez” dedi.



"Karmaşık ve kapsamı geniş bir süreçte ilerliyoruz”

Uzmanların dijital dönüşümün faydalı ya da zararlı olduğu ile ilgili farklı görüşler dile getirdiğini belirten Prof. Dr. Hasan Kazdağlı, insanlık tarihinde yaşanan büyük dönüşümler hakkında da bilgiler verdi. Kazdağlı, ilk büyük dönüşümün birinci endüstri devrimi olduğunu belirterek, “Bu devrimden sonra hem sosyal gelişme ve nüfus artıyor hem de ekonomi hızlanıyor. Bu hızlanmayı sağlayan da her alanda ve sektörde kullanılan çok amaçlı teknolojik değişim. Sanayi devriminden sonra ikinci bir teknolojik atılım da elektriğin bulunmasıyla birlikte başlayan kitlesel üretim. 1960’lı yıllarda ise otomasyon kavramı ortaya çıktı. Yani bazı işleri, insanların yerine makineler yapmaya başladı. Şimdi internetle birlikte yeni bir değişim dönemine girdik. Bu da dijital dönüşüm. Bu dönüşüm; hayatımızı, çalışma şeklimizi, birbirimizle ilişkimizi hatta kim olduğumuzu bile etkilemeye başladı. İçimizde akıllı telefonu olmayan ve telefona bağımlı olmayan yoktur. Karmaşık ve kapsamı geniş bir süreçte ilerliyoruz” şeklinde konuştu.



"Akıllı sensör uygulaması ciddi değişime neden oldu”

Dijital dönüşüm çağında fiziksel gücün önemini yitirdiğini bilişsel gücün, yetenekler ve yapay zekanın önem kazandığını vurgulayan Prof. Dr. Kazdağlı, “Her değişim dönemi ortaya çıkan teknoloji, ekonomide karakteristik değişiklilere sebep oluyor. Bu dönemde de sanal ekonominin ortaya çıktığını görüyoruz. Sadece insanlar değil makineler birbirine bağlandı. 2010’dan sonra akıllı sensör adı verilen uygulamanın dijital ortama eklenmesi, hayatı derinden etkileyen ciddi bir değişime neden oldu. Akıllı sensörler, verileri yakalayıp kaydederek başka makine ve ortamlara naklediyor. Bu durum çok fazla veri akışını sağladı” ifadelerini kullandı.



"Sanayi ve toplum yeniden yapılanıyor”

Geleneksel iş modellerinin değiştiğini belirten Kazdağlı, “Sanayi ve toplum yeniden yapılanıyor. Kitlesel üretim yanında bireysel üretim de yapılmaya başlandı. Bu da kitlesel üretim maliyetinde yapılıyor. Kişiye özel elbise dikilmesi gibi kişiye özel otomobil üretimi buna örnek. Konuların artıları; küresel gelir seviyesinin artması, yaşam kalitesini iyileşmesi, etkin kullanım alanı iken eksileri de; eşitsizlik yaratması, robotların insan gücünün yerini almasıyla işsizliğin artması, aşırı ideolojinin yayılma imkanı bulması, insan ilişkilerinin zayıflaması olarak sıralanabilir” diye konuştu.



“Dijital dönüşüm çağına uygun eğitim politikalarına geçilmesi lazım”

Dijital evrende hemen hemen her bilginin depolanabildiğini belirten Başkan Kazdağlı, “Bazı ekonomistlerin dijital dönüşümün yeni iş alanları doğuracağına dair iyimser bakış açıları var. Yani oluşturucu etkinin yıkıcı etkiden daha büyük olacağını savunuyorlar. Kötümserle ise işsizliğin artacağını ve gelir dağılımının çalışanların aleyhine bozulacağını savunuyor. Bir geçiş döneminde olduğumuz, bazı iş alanlarının yok olup yenilerinin ortaya çıkacağı açık. Toplumların buna hazır olması ve buna uygun eğitim politikalarının geliştirilmesi lazım. Mesela şu an veri bilimci, çok büyük ücret sunulduğu halde bulunamıyor. Sonuçta bu değişim iyi mi olacak kötü mü olacak net bir fikir yok ama maliyetli olacağı konusunda herkes hemfikir” şeklinde konuştu.

Dijital dönemde, sosyal platformların kişisel verilerimizi depolayarak tüketim seçenekleri sunduğuna da işaret eden Türkiye Ekonomi Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Kazdağlı, sunumunun ardından katılımcılardan gelen sorulara cevap verdi. OMÜ UZEM Konferans salonunda düzenlenen programa; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Alper Güzel, OMÜ Ekonomi Araştırmaları Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Abreg Sinan Çelem ile Topluluk Başkanı Caner Dayının yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

SAMSUN 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 14:51

AKŞAM 17:12

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.