OMÜ’de “Dijital Dönüşüm ve Ekonomik Etkiler” konferansı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

OMÜ’de “Dijital Dönüşüm ve Ekonomik Etkiler” konferansı

İHA

Türkiye Ekonomi Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Kazdağlı, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ekonomi Araştırmaları Topluluğu tarafından düzenlenen konferansta, "Dijital Dönüşüm ve Ekonomik Etkileri" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

OMÜ’de “Dijital Dönüşüm ve Ekonomik Etkiler” konferansı

Türkiye Ekonomi Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Kazdağlı, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ekonomi Araştırmaları Topluluğu tarafından düzenlenen konferansta, “Dijital Dönüşüm ve Ekonomik Etkileri” konulu bir sunum gerçekleştirdi.
OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Konferans Salonunda düzenlenen konferansta dijital dönüşümün ekonomiye etkilerinden ve Türkiye ayağından bahsedildi. Dijital dönüşüm kavramının dünya ve ekonomi literatürüne girişinin çok yeni olduğunu ifade eden Türkiye Ekonomi Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Kazdağlı “Dijital dönüşüm mühendislerin çalışma alanı olarak düşünülse de aslında toplumun her kesimini, her yönünü ilgilendiren bir konu haline geldi. Dolayısıyla ekonomistlerin bu konudan uzak kalması düşünülemez” dedi.

"Karmaşık ve kapsamı geniş bir süreçte ilerliyoruz”
Uzmanların dijital dönüşümün faydalı ya da zararlı olduğu ile ilgili farklı görüşler dile getirdiğini belirten Prof. Dr. Hasan Kazdağlı, insanlık tarihinde yaşanan büyük dönüşümler hakkında da bilgiler verdi. Kazdağlı, ilk büyük dönüşümün birinci endüstri devrimi olduğunu belirterek, “Bu devrimden sonra hem sosyal gelişme ve nüfus artıyor hem de ekonomi hızlanıyor. Bu hızlanmayı sağlayan da her alanda ve sektörde kullanılan çok amaçlı teknolojik değişim. Sanayi devriminden sonra ikinci bir teknolojik atılım da elektriğin bulunmasıyla birlikte başlayan kitlesel üretim. 1960’lı yıllarda ise otomasyon kavramı ortaya çıktı. Yani bazı işleri, insanların yerine makineler yapmaya başladı. Şimdi internetle birlikte yeni bir değişim dönemine girdik. Bu da dijital dönüşüm. Bu dönüşüm; hayatımızı, çalışma şeklimizi, birbirimizle ilişkimizi hatta kim olduğumuzu bile etkilemeye başladı. İçimizde akıllı telefonu olmayan ve telefona bağımlı olmayan yoktur. Karmaşık ve kapsamı geniş bir süreçte ilerliyoruz” şeklinde konuştu.

"Akıllı sensör uygulaması ciddi değişime neden oldu”
Dijital dönüşüm çağında fiziksel gücün önemini yitirdiğini bilişsel gücün, yetenekler ve yapay zekanın önem kazandığını vurgulayan Prof. Dr. Kazdağlı, “Her değişim dönemi ortaya çıkan teknoloji, ekonomide karakteristik değişiklilere sebep oluyor. Bu dönemde de sanal ekonominin ortaya çıktığını görüyoruz. Sadece insanlar değil makineler birbirine bağlandı. 2010’dan sonra akıllı sensör adı verilen uygulamanın dijital ortama eklenmesi, hayatı derinden etkileyen ciddi bir değişime neden oldu. Akıllı sensörler, verileri yakalayıp kaydederek başka makine ve ortamlara naklediyor. Bu durum çok fazla veri akışını sağladı” ifadelerini kullandı.

"Sanayi ve toplum yeniden yapılanıyor”
Geleneksel iş modellerinin değiştiğini belirten Kazdağlı, “Sanayi ve toplum yeniden yapılanıyor. Kitlesel üretim yanında bireysel üretim de yapılmaya başlandı. Bu da kitlesel üretim maliyetinde yapılıyor. Kişiye özel elbise dikilmesi gibi kişiye özel otomobil üretimi buna örnek. Konuların artıları; küresel gelir seviyesinin artması, yaşam kalitesini iyileşmesi, etkin kullanım alanı iken eksileri de; eşitsizlik yaratması, robotların insan gücünün yerini almasıyla işsizliğin artması, aşırı ideolojinin yayılma imkanı bulması, insan ilişkilerinin zayıflaması olarak sıralanabilir” diye konuştu.

“Dijital dönüşüm çağına uygun eğitim politikalarına geçilmesi lazım”
Dijital evrende hemen hemen her bilginin depolanabildiğini belirten Başkan Kazdağlı, “Bazı ekonomistlerin dijital dönüşümün yeni iş alanları doğuracağına dair iyimser bakış açıları var. Yani oluşturucu etkinin yıkıcı etkiden daha büyük olacağını savunuyorlar. Kötümserle ise işsizliğin artacağını ve gelir dağılımının çalışanların aleyhine bozulacağını savunuyor. Bir geçiş döneminde olduğumuz, bazı iş alanlarının yok olup yenilerinin ortaya çıkacağı açık. Toplumların buna hazır olması ve buna uygun eğitim politikalarının geliştirilmesi lazım. Mesela şu an veri bilimci, çok büyük ücret sunulduğu halde bulunamıyor. Sonuçta bu değişim iyi mi olacak kötü mü olacak net bir fikir yok ama maliyetli olacağı konusunda herkes hemfikir” şeklinde konuştu.
Dijital dönemde, sosyal platformların kişisel verilerimizi depolayarak tüketim seçenekleri sunduğuna da işaret eden Türkiye Ekonomi Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Kazdağlı, sunumunun ardından katılımcılardan gelen sorulara cevap verdi. OMÜ UZEM Konferans salonunda düzenlenen programa; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Alper Güzel, OMÜ Ekonomi Araştırmaları Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Abreg Sinan Çelem ile Topluluk Başkanı Caner Dayının yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

SAMSUN

10 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:10
  • GÜNEŞ 07:42
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 14:51
  • AKŞAM 17:12
  • YATSI 18:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Topaloğlu’ndan sanayi esnafına müjde 19 Mayıs Belediyesinden 120 esnafa beton yol müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu’ndan sanayi esnafına müjde 19 Mayıs ...
Çarşamba'ya Doğal Yaşam Tema Parkı
YEREL HABERLER Çarşamba'ya Doğal Yaşam Tema Parkı
"Mazlumların çığlığı olacağız"
YEREL HABERLER "Mazlumların çığlığı olacağız"
Şehit Uzman Çavuş Kemal Sayar, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Kemal Sayar, son yolculuğuna ...
Samsun şehidi Uzman Jandarma Kemal Sayar son yolculuğuna uğurlandı Kızının ismini taşıyan İdil'de şehit düşmüştü
YEREL HABERLER Samsun şehidi Uzman Jandarma Kemal Sayar son ...
İŞKUR’a başvuran her 3 kişiden 1’i istihdam ediliyor
YEREL HABERLER İŞKUR’a başvuran her 3 kişiden 1’i istihdam ediliyor
Samsun'da şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Samsun'da şüpheli ölüm
Hakkında hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Hakkında hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Cezaevi firarisi yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi yakalandı
Marketten sigara çalan 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Marketten sigara çalan 3 kişi yakalandı
Miniklerin sevgilisi Niloya Samsun’a geliyor
YEREL HABERLER Miniklerin sevgilisi Niloya Samsun’a geliyor
Kızının ismini taşıyan İdil'de şehit düştü Samsun şehidini uğurluyor
YEREL HABERLER Kızının ismini taşıyan İdil'de şehit düştü Samsun ...
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Samsun merkezli silahlı kaçakçığı operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun merkezli silahlı kaçakçığı operasyonu: 13 ...
Yumurtalık yetmezliğinde yeni bir yöntem: PRP Uygulaması
YEREL HABERLER Yumurtalık yetmezliğinde yeni bir yöntem: PRP ...
Samsun'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 8 ...
2 kişinin yaralandığı kaza kamerada Samsun’da güvenlik kamerasına yansıyan kazada faciadan dönüldü: 2 yaralı
YEREL HABERLER 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada Samsun’da ...
Bu okulda her sabah Samsunspor marşı ile spor yapılıyor
YEREL HABERLER Bu okulda her sabah Samsunspor marşı ile spor ...
Şehit Uzman Çavuş Sayar'ın yürek yakan türküsü
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Sayar'ın yürek yakan türküsü
AK Parti'den 'görev değişikliği' açıklaması AK Parti Samsun İl Başkanı Erhan Aksu: “2023 kadrolarını oluşturmak amacıyla bazı değişikliklere gitme gereği hasıl olmuştur” "Arkadaşlarımızla, partimizde değişik görev ve sorumluluklarda birlikte yürümeye ve çalışmaya devam edeceğiz"
YEREL HABERLER AK Parti'den 'görev değişikliği' açıklaması AK Parti ...
Şehit Aybüke öğretmen anısına kütüphane Şehit öğretmenin adı kütüphanede yaşatılacak
YEREL HABERLER Şehit Aybüke öğretmen anısına kütüphane Şehit ...
Şehit uzman çavuşun son türküsü “Yaralarım” adlı türküsü duygulandırdı
YEREL HABERLER Şehit uzman çavuşun son türküsü “Yaralarım” adlı ...
Bu okul ’proje fabrikası’ gibi Geleceğin kaşifleri Samsun’da yetişiyor
YEREL HABERLER Bu okul ’proje fabrikası’ gibi Geleceğin kaşifleri ...
90 yaşında gözlük kullanmadan şemsiye tamir ediyor Şemsiye ustası yıllara meydan okuyor
YEREL HABERLER 90 yaşında gözlük kullanmadan şemsiye tamir ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X