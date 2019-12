İlkadım Belediyesi 3 bin kursiyere hizmet veriyor Demirtaş: “Önceliğimiz kurslarımıza gelen tüm kursiyerlerimizin bir meslek sahibi olabilmeleri”

İlkadım Belediyesi Halk Eğitim Merkezlerinde 3 binden fazla kursiyere eğitim veriyor.

Kurslarla ilgili konuşan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Bizim burada önceliğimiz kurslarımıza gelen tüm kursiyerlerimizin bir meslek sahibi olabilmeleri ve hem aile hem de ülke ekonomilerine katkıda bulunmalarını sağlamak” dedi.

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde 9 ayrı kültür merkezinde verilen kurslar vatandaşlar tarafında büyük ilgi ile karşılanıyor. Kültür, sanat ve halk oyunları kurslarının yanı sıra her yaştan öğrenci için hazırlık kurslarının da verildiği kültür merkezleri, haftanın 7 günü İlkadımlı vatandaşların hizmetinde. Sayısız branşta uzman eğitmenler tarafından verilen kurslar özellikle kadınlar ve gençler tarafından yoğun ilgi görüyor.



“Önceliğimiz kurslarımıza gelen tüm kursiyerlerimizin bir meslek sahibi olabilmeleri”

Kültür ve sanat faaliyetlerinin toplumun gelişimi üzerinde büyük öneme sahip olduğunun altını çizen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, önceliklerinin İlkadımlı kadınlar ve gençlerin ekonomik ve sosyal hayata dahil olmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Başkan Demirtaş, “İlçemizde yaşayan her yaştan vatandaşımıza hitap edecek sayısız kursumuzla özellikle kadın kursiyerlerimiz olmak üzere hem üretim yapabilmeleri hem de ürettiklerini satabilmeleri için her türlü imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Bizim burada önceliğimiz kurslarımıza gelen tüm kursiyerlerimizin bir meslek sahibi olabilmeleri ve hem aile hem de ülke ekonomilerine katkıda bulunmalarını sağlamak. İlçe Halk Eğitim Müdürlüğümüz iş birliğinde kurslarımızı hayata geçiriyoruz. Tüm vatandaşlarımızı hem meslek edinebilecekleri hem de üreterek kazanç sağlayabilecekleri, 9 ayrı kültür merkezimizde devam eden kurslarımıza bekliyoruz” diye konuştu.



“Sayısız branşta kurslarımızla halkın hizmetindeyiz”

Düzenlenen kurslar hakkında bilgi veren İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Kadir Ekici, “Belediyemiz bünyesinde ve İlkadım Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş öncülüğünde İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü olarak halkımıza her türlü imkanı sağlamayı hedefliyoruz. Bu hedefler doğrultusunda 9 ayrı kültür merkezimizde el sanatları, tekstil, örgü, iğne oyası, kazaziye, takı, bilgisayar, müzik, aşçılık, dekoratif el sanatları ve daha birçok branşta kurs hizmeti vermekteyiz. Bu eğitimlerimizin yanı sıra kültür ve sanat üzerine de birçok kursumuz bulunmakta. İLKEM eğitim kurumlarımızda çocuk ve gençlerimizin okul hayatına katkı sağlayacak destek kurslarımızla çocuklarımızın başarılarına destek olmayı hedefliyoruz. Kültür merkezlerimizde kadınlara yönelik gerçekleştirdiğimiz beceri kazandırma kurslarının yanı sıra muhasebe, bilgisayar ve yabancı dil gibi meslek edindirme kurslarımızda devam etmekte” ifadelerini kullandı.

