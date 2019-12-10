İlkadım’da yapılar kontrol altında

İlkadım Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, 50 kişilik ekibi ile ilçe genelinde eski ve yeni yapıların denetimlerini yapıyor.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından yakından takip edilen yapı denetim faaliyetleri İlkadım Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince titizlikle yürütülüyor. Aynı zamanda ilçe genelinde faaliyet gösteren yapı denetim kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile de koordineli bir şekilde çalışarak eski ve yeni yapıların tamamında denetimlerini sürdürüyor.



“İlkadım’ı daha yaşanılır kılmak için çalışıyoruz”

İlkadım’da yürütülen yapı faaliyetlerinin kanunlar çerçevesinde yakından takip edildiğini vurgulayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlkadım Belediyesi olarak yapı kontrol çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yapıların imara uygunluğunun denetlenerek düzenlenmesinin yanı sıra; yeni inşaat, asansör denetimi, yeni projeler ve birçok alanda kontrol ve denetim uygulamalarımızı hayata geçiriyoruz. İlkadımlı hemşehrilerimizin daha güvenli ve modern şartlarda yaşayabilmeleri adına belediyemizin tüm birimleri ile halkımızın hizmetinde olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“Engelli kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak kararlara imza attık”

İlkadım Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yürütülen kontrol ve denetim faaliyetlerinde engelli vatandaşlar unutulmadı. İlkadım Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Samsun Engelliler Federasyonu ile yapılan toplantıda engelli vatandaşların binalara giriş çıkışlarının kolaylaşması için yeni düzenlemeler yapılması kararı alındı. Konuya ilişkin açıklama yapan İlkadım Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Serdar Bektaş, “Müdürlüğümüzce daha güvenilir ve kanunlara uygun yapılar için 50 kişilik bir kadro ile yoğun bir mesai harcıyoruz. Yeni projelerin imara uygunluğundan, kaçak inşaat ve imara aykırı yapılara, inşaat kontrol ve denetiminden asansör kontrolüne kadar birçok alanda halkımız için en iyi hizmeti sağlamayı hedefliyoruz. Başkanımız Necattin Demirtaş’ın da büyük bir hassasiyet gösterdiği çalışmalarımız çerçevesinde geçtiğimiz günlerde ilçemiz genelinde hizmet veren yapı kontrol kuruluşları ile bir araya gelerek iş birliğimizi güçlendirdik. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde de Samsun Engelliler Federasyonu temsilcileri ile yaptığımız toplantı neticesinde engelli kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak kararlara imza attık” şeklinde konuştu.

SAMSUN 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:10

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