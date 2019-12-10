Bafra'da fırınlara sıkı denetim

Samsun'un Bafra ilçesinde Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezindeki fırınları denetledi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırınlarda hijyen, ruhsat ve gramaj denetimi yaptı. Zabıta ekipleri gerçekleştirdikleri denetimlerde gramaj, un ve katkı maddeleri ile çalışanlar ve iş yerlerinin temizlik kurallarına uyup uymadıklarının kontrolünü yapıldı.

İlçedeki 47 fırın iki ayrı ekip ile aynı zamanda denetlendi. Hijyen ile alakalı eksiklere rastlanan 2 fırın gerekli işlemler İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirimi yapıldı. Gramajı düşük ekmeklere ise rastlanmadı.

Vatandaşların sağlığı için rutin denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Belediye olarak halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bundan sonraki süreçte de vatandaşların sağlığını ilgilendiren tüm konularda denetim çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" dedi.

Denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

SAMSUN 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 14:51

AKŞAM 17:12

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.