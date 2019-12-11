Polislere kupasını Ertuğrul Sağlam verdi

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan birimlerin kendi aralarında yaptığı turnuvada şampiyon olan takıma kupasını takdim etti.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü tarafından birimler arasında düzenlenen futbol turnuvasının final maçını Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal ve Samsunspor Teknik Menajeri Yücel Uyar izledi. Turnuva sonunda şampiyon olan takıma kupasını Ertuğrul Sağlam verdi.

Bir spor tesislerinde 9 takım ile tek maç eleme usulüne göre oynanan müsabakalarda Gazi Polis Merkezi final maçında İlyasköy Polis Merkezi 76. Bölge takımını yenerek şampiyon oldu. Şampiyon olan takım kupasını Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın elinden aldı. Ertuğrul Sağlam ayrıca turnuvayı düzenleyen İlkadım İlçe Emniyet Müdürü Adil Aydemir’e de üzerinde ismi yazılı 55 numaralı Samsunspor forması hediye etti.

Kupa törenine ayrıca TFF Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven, Samsun Emniyet Müdür Yardımcısı Ozan Altuğ, birim amirleri ve polis memurları da katıldı.

SAMSUN 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:12

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.