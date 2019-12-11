Çocuklara küçük yaşta uygulamalı trafik eğitimi Hem eğleniyor hem de öğreniyorlar İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş: “Türkiye’deki trafik kazalarında, savaşlardan daha fazla insan ölüyor”

Samsun'da, İlkadım Belediyesi Ulaştırma Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen proje ile Çocuk Trafik Eğitim Parkında minikler trafik kurallarını eğlenerek küçük yaşta öğreniyor.

Okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlamak ve trafik bilincini oluşturmak amacıyla İlkadım Belediyesi Ulaştırma Müdürlüğü ve İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen projeyle çocuklar uygulamalı olarak trafik kurallarını öğrenme şansı buluyor. Trafik Şube Müdürlüğü tarafından teorik olarak trafik kuralları eğitimini alan minikler sonrasında Çocuk Trafik Eğitim Parkında akülü araçlar ile pratik yapma şansı buluyor.



“Türkiye’deki trafik kazalarında, savaşlardan daha fazla insan ölüyor”

Çocuklara küçük yaşlarda trafik bilincini aşılayarak, can kayıplarını azaltmayı hedeflediklerinin altını çizen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Trafik Eğitim Parkı, Türkiye’de örnek bir projedir. Daha önceki dönemimizde halkımıza armağan ettiğimiz bir uygulamaydı. 5 yıllık aradan sonra tekrardan çocuklarımıza hizmet veriyoruz. İlkadım, ilklere imza aran bir ilçe. Dolayısıyla çocuklarımızı trafik konusunda bilinçlendirmek için emniyet ve okullarla ortaklaşa bir çalışma yürütüyoruz. Sadece İlkadımlı değil diğer ilçelerden ilkokul ve ana sınıfı öğrencilerine de trafik bilincini aşılıyoruz. Trafik bilincini küçük yaşlarda çocukları verip, ‘trafik canavarı’ olmalarını önlemek istiyoruz. Çünkü trafik kazalarında ülkemizdeki maddi ve insan kayıpları Orta Doğu’da yapılan savaşlardaki kayıplardan daha fazla. İnşallah bu uygulama, Türkiye’de yaygın hale gelir. Tüm belediyelerimiz de duyarlı hale gelir ve yaygınlaştırırsak, çocuklarımıza küçük yaşta trafik bilincini verirsek, trafik canavarı olmaktan kurtarırız diye düşünüyorum” dedi.

SAMSUN 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:12

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.