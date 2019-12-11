11 ayda havaalanından 1 milyon 392 bin 586 kişi yararlandı

Samsun Valisi Osman Kaymak, Kasım ayında Uluslararası SamsunÇarşamba Havalimanından 125 bin 250 kişinin yararlandığını, 2019 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla ise hizmet verilen yolcu sayısının 1 milyon 392 bin 586'ya ulaştığını söyledi.

Vali Osman Kaymak, Uluslararası SamsunÇarşamba Havalimanı Kasım ayı içdış hat yolcu trafiği, inişkalkış yapan uçak trafiği ve yük trafiği hakkında açıklama yaptı. Kaymak, uçak sefer sayıları ve yolcu taşıma sayılarıyla ilgili rakamları kamuoyuna açıkladı.

Osman Kaymak yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Kasım ayı havalimanı istatistiklerine göre; Kasım ayında Samsun Çarşamba Havalimanı iç hat yolcu trafiği 118 bin 437, dış hat yolcu trafiği 6 bin 813, toplam yolcu trafiği ise 125 bin 250 oldu. 2019 yılı Kasım ayında Samsun Çarşamba Havalimanına iç hat inişkalkış yapan uçak trafiği bin 402, dış hatlar uçak trafiği 63 olmak üzere, toplam uçak trafiği bin 465 olarak gerçekleşti. 2019 yılı Kasım ayında SamsunÇarşamba Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda bin 23 ton oldu. SamsunÇarşamba Havalimanı 2019 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 1 milyon 392 bin 586, uçak trafiği 13 bin 790, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 12 bin 964 ton olarak gerçekleşti.”

SAMSUN 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:43

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