Dr. Öcal: “Karlı havada da güneş koruyucu kullanın”

Dermatoloji Uzmanı Dr. Serra Hande Öcal, kış aylarında da cilt bakımının önemli olduğunu ifade ederek, güneş korumasının devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.

Uzmanlara göre kış aylarında cilt bakımı daha büyük önem kazanıyor. Soğuk, sert rüzgar ve kirli havaya maruz kalan cilt, kuruyup nemini kaybediyor. Liv Hospital Samsun Dermatoloji Uzmanı Dr. Serra Hande Öcal, kış aylarında cilt bakımının nasıl yapılması gerektiği konularında bilgiler verdi. Dr. Öcal, “Kış aylarında da güneş koruması devam ettirilmelidir. Özellikle karda, yansımanın etkisiyle, yüksek yerlerde güneşin etkisi artmaktadır. Bu nedenle leke problemi olan kişilerin SPF 1530 arası sprey, krem veya losyon formlarındaki koruyuculardan kullanmalarında fayda var” dedi.



“Kışın su içmeyi unutmayın”

Uzm. Dr. Serra Hande Öcal, kış aylarında özellikle su tüketimine ve beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, “Yaz aylarına göre daha az su ihtiyacımız olduğunu hissetsek de soğuk ve kuru hava nedeniyle vücut su kaybına uğrar ve terleme de azaldığı için cildimizin nemini kaybetmesine neden olur. Bu nedenle genel vücut sağlığımız ve cildimiz için her mevsim bol su tüketmeliyiz. Canlı ve ışıldayan bir cilt sağlıklı bedenin yansımasıdır. Kış aylarında cildimizi zararlı etkenlerden korumak için bol bol meyve ve sebze yemeliyiz. Meyve ve sebzeler, serbest radikallerin neden olduğu hasarlara karşı cildi koruyan güçlü antioksidanlar içerir. A, C, E vitaminleri, çinko, bakır, demir, selenyum alımı yanında zayıflama diyetlerinin abartılmaması ve yağ, karbonhidrat kısıtlamasının dozunda yapılması saç, deri sağlığı ve güçlü bir bağışıklık sistemi için önemlidir” diye konuştu.



“Leke problemi olanlar dikkat etsin”

Cildin doğrudan soğuk havaya maruz kaldıkça nemini kaybettiğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Serra Hande Öcal, nem kaybının ise deride kuruluk, çatlama, pul pul dökülme ve kaşıntı gibi problemlere neden olduğunu belirtti. Bu tip sorunlarla karşılaşmamak için her yıkamadan sonra yüze ve banyodan sonra vücuda nemlendirici krem ve losyonlar uygulanması gerektiğinin altını çizdi. Nemlendiricilerin, cildin daha sağlıklı ve genç görünmesini sağladığını belirten Dr. Öcal, “Nemlendirici her gün düzenli kullanıldığında cildin görevini daha sağlıklı şekilde yerine getirmesine destek olur; cildi pürüzsüz ve yumuşak yapar. Seçeceğiniz nemlendiricinin silikon, paraben ve renklendirici gibi kimyasallar içermediğinden mutlaka emin olun. Kış aylarında da güneş koruması devam ettirilmelidir. Özellikle karda, yansımanın etkisiyle, yüksek yerlerde güneşin etkisi artmaktadır. Bu nedenle özellikle leke problemi olan kişilerin SPF 1530 arası sprey, krem veya losyon formlarındaki koruyuculardan kullanmalarında fayda vardır. Düzenli ve kaliteli uyku cilt sağlığı üzerinde doğrudan etkilidir. Düzenli uykuyla hormonlarımız dengelenir ve cildimiz yenilenir. Bu nedenle her gün mutlaka yeterli ve kaliteli uyku aldığımızdan emin olmalıyız” şeklinde konuştu.



“Sıcak banyo cilde zarar veriyor”

Çok sıcak suyla duş alınmaması uyarısında bulunan Dr. Serra Hande Öcal, şunları söyledi:

“Sıcak suyla yıkanmayı seviyorsanız, soğuk kış aylarında muhtemelen suyun ısısı biraz daha artacaktır. Fakat çok sıcak suyla yıkanmanın cildimize yaptığımız bir kötülük olduğunu bilmeliyiz. Belirli bir ısının üzerindeki su ve sabun türü temizleyicileri aşırı kullanmak, derimizin yağ bariyerini bozarak onu kurutur ve dış etkenlere açık hale getirir. Çok sıcak su ve temizleyici kullanımı deride çatlamalardan, tahriş ve kaşıntıya kadar birçok olumsuz etkiye neden olur. Bu nedenle duş sırasında suyun ısısını dengelemeye, kremli sabun veya temizleyiciler kullanmaya ve duş sonrası vücudunuza nemlendirici losyon sürmeye dikkat etmeliyiz.”

