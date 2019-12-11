Oral: “Sözde emlakçılık yapan mültecilere ceza kesemiyoruz” Samsun’da odaya kayıtlı 5 yabancı uyruklu emlakçı var

– Samsun Tüm Emlakçılar Meslek Odası (SATEM) Başkanı Mevlüt Oral, Samsun’da kaçak olarak emlakçılık yapan mülteci emlakçılara ceza kesme yetkilerinin olmadığını söyledi.

SATEM Başkanı Mevlüt Oral, kayıt dışı ile mücadele konusunda mültecilerle iş yapan emlakçı üyelerine seslenerek; kayıt dışı çalışan, vergi mükellefi olmayıp ofis açan yabancı uyruklu emlakçıları şikayet etmeleri gerektiğini ifade etti.



“Yükümlülükleri yerine getiren yabancı uyrukluların emlakçılık yapmasında sıkıntı yok”

Son zamanlarda sıklıkla gelen şikayetler üzerine açıklama yapan Mevlüt Oral, “Yabancı uyrukluların emlak ofisi açıp, kayıt dışı emlakçılık yaptığı yönünde sürekli şikayetler almaktayım. TC kimlik numarası alıp, vergi dairesinden iş yeri açılışı yapan, oda kaydı yapan ve mesleki yeterlilik belgesi alan yabancı uyrukluların emlakçılık mesleğini yapmalarında herhangi bir sakınca yok. Buna devletimiz izin veriyor. Fakat bunların dışında sözde emlakçılık yaptıkları belli olan kişiler var. Emlakçılar Odası olarak bu kişilere ceza yazma gibi bir yetkimiz yok. Oda başkanı olarak ben ve yönetim kurulu üyelerimiz kayıt dışının her zaman karşısında olduk. Sonuçta üyelerimiz evlerine bu işten ekmek götürüyorlar. Devlet bizlere denetleme ve ceza yazma yetkisi vermediği için biz sadece ofis açıp, ruhsat almayan ve vergi vermeyen kişileri belediye zabıtalarına şikayet edip iş yerlerini kapattırıyoruz” dedi.



“Odaya kayıtlı 5 yabancı uyruklu emlakçı var”

Samsun’da odaya kayıtlı 5 yabancı uyruklu emlakçının olduğunu belirten Oral, şunları söyledi:

“Bazı insanlar oda başkanı mültecilerin emlak komisyonculuğu yapmasına izin veriyor gibi şeyler söylüyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Ben üyelerim ile ayaktayım ve mesleğimiz nasıl daha düzenli olabilir diye onun gayreti içerisindeyim. Ofis açıp vergi vermediğine, ruhsatı olmadığına inandığınız kişileri bize veya belediyelere bildiriniz, gereken yapılacaktır. Fakat sosyal medya hesaplarından satılıkkiralık ilan yayınlayan kişiler hakkında keşke yapabilecek bir şeyim olsa da yapsam. Samsun’da odamıza kayıtlı 5 yabancı uyruklu emlakçı var.”

SAMSUN 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

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