Telefon siparişine kulaklık gönderene 3 yıl 4 ay hapis

Samsun’da internetteki alışveriş sitesinde satışa sunulan cep telefonunu satın alan kişiye cep telefonu yerine kulaklık gönderen bir kişi yargılandığı mahkemece "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun’da Rıdvan A. adlı bir kişi internette satış yapan alışveriş sitesinde bin 800 liraya satışa sunulan cep telefonunu sipariş verdi ve parayı da telefonu satan Metin K.’nin hesabına EFT yaptı. Ancak gelen kargo paketinden telefon yerine kulaklık çıkınca Rıdvan A. şikayetçi oldu. Metin K. hakkında "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın son duruşmasında mahkeme Metin K.,’yi "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

SAMSUN 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

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