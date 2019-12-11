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Telefon siparişine kulaklık gönderene 3 yıl 4 ay hapis

İHA

Samsun'da internetteki alışveriş sitesinde satışa sunulan cep telefonunu satın alan kişiye cep telefonu yerine kulaklık gönderen bir kişi yargılandığı mahkemece "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun’da internetteki alışveriş sitesinde satışa sunulan cep telefonunu satın alan kişiye cep telefonu yerine kulaklık gönderen bir kişi yargılandığı mahkemece "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun’da Rıdvan A. adlı bir kişi internette satış yapan alışveriş sitesinde bin 800 liraya satışa sunulan cep telefonunu sipariş verdi ve parayı da telefonu satan Metin K.’nin hesabına EFT yaptı. Ancak gelen kargo paketinden telefon yerine kulaklık çıkınca Rıdvan A. şikayetçi oldu. Metin K. hakkında "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın son duruşmasında mahkeme Metin K.,’yi "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

SAMSUN

11 Aralık 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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