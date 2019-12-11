Karayolları karla mücadeleye hazır

Karayolları 7. Bölge Müdürü Murat Gönen, karla mücadele sezonunun açılması nedeniyle düzenlenen törende çetin kış koşullarında karla mücadelenin kazasız belasız bir şekilde yapılması için tüm hazırlıkların yapıldığını belirtti.

Samsun Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, karla mücadele sezonunu kurban keserek açtı. 75. Şubenin bahçesinde karla mücadele ekibinde görev alan personelin araçlarıyla katıldığı törende karla mücadelenin kazasız atlatılması için dua edildi.

Tören sonrası açıklamalarda bulunan Karayolları 7. Bölge Müdürü Murat Gönen, “Maksadımız kışın kar mücadelesine yönelik hiçbir vatandaşımızın yollarda kalmaması, yollarımızın her daim açık olması hizmete devam etmesi. Biz de bu çerçevede memur, işçi yollarda gece gündüz demeden mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Gönen, “Yeterli ekipmanımız var. Biz her sene makine parklarımızı yeniliyoruz. Yeni araçlarımız katılıyor. Belli bir yaşa gelmiş araçlarımızı envanterden düşürüyoruz. Bu sene de şubelerimize bıçaklı kamyonlarımızı, yükleyicilerimiz ve benzeri aletlerimizi makinelerimizi aldık sezona hazırız. Tuz solüsyon gibi malzemelerimiz de hazır. Yollarda belli yerler de depolanmış vaziyete. Biz yine en iyi şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz” diyerek karla mücadeleye hazır olduklarını vurguladı.

SAMSUN 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

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