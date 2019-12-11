İlkadım’da tapu işlerinde yeni hizmet dönemi

İlkadım Belediyesi ile Tapu Kadastro Müdürlüğü tarafından imzalanan protokolle, tapuda yapılan birçok hizmetin belediyede de elektronik ortamda yapılacağı, vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirebileceği yeni bir hizmet dönemi başladı.

İlkadım Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İlkadım Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan yeni protokole göre Elektronik Belge Yönetim Sistemi haciz ve haciz telkinlerinin belediye tarafında koyulup kaldırmasını sağlayan uygulama ile vatandaşın belediye ile tapu arasında gidiş gelişlerinin önüne geçilecek. Hayatı kolaylaştırmak adına teknolojik alt yapısını her geçen gün geliştiren İlkadım Belediyesi, tapuda yeni bir dönemi başlattı. Bundan böyle haciz ve haciz telkinlerinin elektronik ortamda belediye tarafından koyup, kaldırılacak.

İmzalanan protokol hakkında bilgi veren İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, “İmzalanan protokol ile kurulan ortak sistemde haciz ve haciz telkinlerine ait işlemleri için istenen belgeler elektronik ortamdan tapu müdürlüğü ile paylaşılacak. Bu sayede vatandaşlarımız kurumlar arasında git gelden kurtulmuş olacak. Belediye için ise alacakların tahsilden müdürlüklere evrak yazarak sonucun gelmesi için beklenen süreden ve kağıt israfında gereksiz evrak yükünden kurtulma sağlanacak. Böylece vatandaşlarımızın memnuniyeti de arttıracağı uygulamanın İlkadım halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Protokol sözleşmesinin detaylarını aktaran İlkadım Tapu Kadastro Nihal Bayraktar Çöl ise şunları söyledi: “Tapu dairelerinde özellikle geçmiş yıllardaki kayıtlara ulaşmak uzun zaman alıp gereksiz iş yükü oluşturuyordu. Bu da işlemlerin uzamasına ve düşük iş verimliliğine neden oluyordu. İlkadım belediyemizle imza altına aldığımız bu protokolle haciz işlemleri için elektronik ortamda bu işlemler belediyemiz tarafında yapılabilecek. Bu sayede bilgiye ulaşım anlamında büyük rahatlık sağlanacak. İmza altına aldığımız bu protokolün her iki tarafa hayırlı olmasın diliyorum.”

SAMSUN 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

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