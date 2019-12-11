Atakum'da 'Kitap Günleri'ne yoğun ilgi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Atakum'da 'Kitap Günleri'ne yoğun ilgi

İHA

Atakum Belediyesi tarafından 15 Aralık tarihlerine kadar açık olacak Atakum Kitap Günleri kitapseverlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Söyleşiler ve imza günlerinin de yer aldığı Kitap Günleri'nin 6. günü de dolu dolu geçerken, onlarca okuldan yüzlerce öğrenci de etkinliği ziyaret etti.

Atakum'da 'Kitap Günleri'ne yoğun ilgi

Atakum Belediyesi tarafından 15 Aralık tarihlerine kadar açık olacak Atakum Kitap Günleri kitapseverlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Söyleşiler ve imza günlerinin de yer aldığı Kitap Günleri'nin 6. günü de dolu dolu geçerken, onlarca okuldan yüzlerce öğrenci de etkinliği ziyaret etti.

Atakum Belediyesinin düzenlediği ve 15 Aralık Pazar gününe kadar Atakum Kent Meydanı'nda ziyaretçilerine açık olacak Atakum Kitap Günleri'ne ilgi her geçen gün artıyor. 50 yazar, 40 yayıncı ve 100 farklı markanın yer aldığı kitap günlerinde önemli yazarlar İhsan Eliaçık, Vehbi Vakkasoğlu ve Hulki Cevizoğlu'nun söyleşilerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, yazarlarla birebir görüşen ve kitap imzalatan kitapseverler ise Atakum Kitap Günleri'nin düzenlenmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Torun'dan teşekkür
Atakum Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen, Atakum Karadeniz Belediye Başkanları Toplantısının ardından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile eşi Av. Gülay Deveci, bölge belediye başkanları ve ertesi gün ise İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, etkinlik alanını ziyaret ederek vatandaşlarla ve yazarlarla sohbet etti. Seyit Torun, Atakum Kitap Günleri'nin başarılı bir organizasyon olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Yüksek katılım
Kitap günlerinin açıldığı günden itibaren yüksek katılım gösteren kitapseverler, böyle bir etkinliğin Atakum'da açılmış olmasını sevinçle karşıladığını dile getirdi. Atakum Kitap Günleri alanına gelip yazarlarla tanışarak kitapları imzalatan ziyaretçiler, gelecek dönemde etkinliğin daha büyük, geniş bir alana kurulmasını, daha fazla yazarın gelmesini istediklerini ve bu tür etkinliklerin kentlerin kültürel ve sosyal gelişimine de önemli katkı sağladığını belirtti.

" Daha organize etkinler olacak"
Atakum’un kültür ve sanat kenti olması için daha organize etkinliklerin alt yapısının oluşturulması gerektiğini ifade eden Başkan Deveci, “Bu tür etkinlikleri her zaman yapacağız. Atakum, kültür ve sanat kenti olacak. Bundan önce de çocuk kitap günleri düzenledik, o da güzel geçmişti. Bu ise daha güzel daha organize bir etkinlik oldu. Önümüzdeki etkinlikler daha organize olacak. Kitabın, düşüncenin, sanatın her türlüsü Atakum’da olacak ve olmalı. Burası bir turizm kenti olacaksa, Karadeniz’in en eğitimli, en çağdaş insanların yaşadığı bir kent olacaksa, mutlu insanların bir arada yaşadığı bir kent olacaksa, Türkiye’nin ilk 10’una giren üniversitemiz ile ve 35 bin üniversiteli bu kentte yaşıyor diye övüneceksek, bunun altyapısını oluşturmamız gerekiyor” diye konuştu

SAMSUN

11 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:10
  • GÜNEŞ 07:43
  • ÖĞLE 12:33
  • İKİNDİ 14:52
  • AKŞAM 17:12
  • YATSI 18:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bafra'nın yöresel ürünlerine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Bafra'nın yöresel ürünlerine yoğun ilgi
Samsun'da uyuşturucudan 3 kişiye adli kontrol
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucudan 3 kişiye adli kontrol
Cezaevi firarisi tutuklandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi tutuklandı
Tamire gittiği evde üniversite öğrencisine taciz iddiasına gözaltı
YEREL HABERLER Tamire gittiği evde üniversite öğrencisine taciz ...
Geçmeyen sivilce kabusunuz olmasın Polikistik over sendromuna dikkat
YEREL HABERLER Geçmeyen sivilce kabusunuz olmasın Polikistik over ...
İlkadım’da tapu işlerinde yeni hizmet dönemi
YEREL HABERLER İlkadım’da tapu işlerinde yeni hizmet dönemi
Çiftlik için anket başladı Çiftlik Caddesi’nin yeniden trafiğe açılması talebi halka soruluyor Başkan Mustafa Demir: “Çiftlik Samsun’un marka caddelerinden biri”
YEREL HABERLER Çiftlik için anket başladı Çiftlik Caddesi’nin ...
Karayolları karla mücadeleye hazır
YEREL HABERLER Karayolları karla mücadeleye hazır
Telefon siparişine kulaklık gönderene 3 yıl 4 ay hapis
YEREL HABERLER Telefon siparişine kulaklık gönderene 3 yıl 4 ay ...
Oral: “Sözde emlakçılık yapan mültecilere ceza kesemiyoruz” Samsun’da odaya kayıtlı 5 yabancı uyruklu emlakçı var
YEREL HABERLER Oral: “Sözde emlakçılık yapan mültecilere ceza ...
Öğrenciler hayatlarında ilk kez sinemaya gittiler
YEREL HABERLER Öğrenciler hayatlarında ilk kez sinemaya gittiler
Dr. Öcal: “Karlı havada da güneş koruyucu kullanın”
YEREL HABERLER Dr. Öcal: “Karlı havada da güneş koruyucu kullanın”
Samsun'da uyuşturucudan 3 şahıs adliyede
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucudan 3 şahıs adliyede
11 ayda havaalanından 1 milyon 392 bin 586 kişi yararlandı
YEREL HABERLER 11 ayda havaalanından 1 milyon 392 bin 586 kişi ...
2019 yılının son prömiyeri: “1001 Gece Masalları ve Nesimi”
YEREL HABERLER 2019 yılının son prömiyeri: “1001 Gece Masalları ve ...
Çocuklara küçük yaşta uygulamalı trafik eğitimi Hem eğleniyor hem de öğreniyorlar İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş: “Türkiye’deki trafik kazalarında, savaşlardan daha fazla insan ölüyor”
YEREL HABERLER Çocuklara küçük yaşta uygulamalı trafik eğitimi Hem ...
Polislere kupasını Ertuğrul Sağlam verdi
YEREL HABERLER Polislere kupasını Ertuğrul Sağlam verdi
KARADENİZBİRLİK ‘Türkiye Kooperatifler Fuarı’nda
YEREL HABERLER KARADENİZBİRLİK ‘Türkiye Kooperatifler Fuarı’nda
Sertleşme sorununa ‘şok’ tedavi
YEREL HABERLER Sertleşme sorununa ‘şok’ tedavi
Emekli banka müdürü yol ortasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Emekli banka müdürü yol ortasında ölü bulundu
Emekli banka müdürü ölü bulundu
YEREL HABERLER Emekli banka müdürü ölü bulundu
Vali Kaymak’a 'insan hakları' plaketi
YEREL HABERLER Vali Kaymak’a 'insan hakları' plaketi
SÜRDER projesinin kapanış toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER SÜRDER projesinin kapanış toplantısı yapıldı
Alaçam’da Dünya İnsan Hakları Günü kutlandı
YEREL HABERLER Alaçam’da Dünya İnsan Hakları Günü kutlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X