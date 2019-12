Atakum'da 'Kitap Günleri'ne yoğun ilgi

Atakum Belediyesi tarafından 15 Aralık tarihlerine kadar açık olacak Atakum Kitap Günleri kitapseverlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Söyleşiler ve imza günlerinin de yer aldığı Kitap Günleri'nin 6. günü de dolu dolu geçerken, onlarca okuldan yüzlerce öğrenci de etkinliği ziyaret etti.



Atakum Belediyesinin düzenlediği ve 15 Aralık Pazar gününe kadar Atakum Kent Meydanı'nda ziyaretçilerine açık olacak Atakum Kitap Günleri'ne ilgi her geçen gün artıyor. 50 yazar, 40 yayıncı ve 100 farklı markanın yer aldığı kitap günlerinde önemli yazarlar İhsan Eliaçık, Vehbi Vakkasoğlu ve Hulki Cevizoğlu'nun söyleşilerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, yazarlarla birebir görüşen ve kitap imzalatan kitapseverler ise Atakum Kitap Günleri'nin düzenlenmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.



Torun'dan teşekkür

Atakum Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen, Atakum Karadeniz Belediye Başkanları Toplantısının ardından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile eşi Av. Gülay Deveci, bölge belediye başkanları ve ertesi gün ise İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, etkinlik alanını ziyaret ederek vatandaşlarla ve yazarlarla sohbet etti. Seyit Torun, Atakum Kitap Günleri'nin başarılı bir organizasyon olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.



Yüksek katılım

Kitap günlerinin açıldığı günden itibaren yüksek katılım gösteren kitapseverler, böyle bir etkinliğin Atakum'da açılmış olmasını sevinçle karşıladığını dile getirdi. Atakum Kitap Günleri alanına gelip yazarlarla tanışarak kitapları imzalatan ziyaretçiler, gelecek dönemde etkinliğin daha büyük, geniş bir alana kurulmasını, daha fazla yazarın gelmesini istediklerini ve bu tür etkinliklerin kentlerin kültürel ve sosyal gelişimine de önemli katkı sağladığını belirtti.



" Daha organize etkinler olacak"

Atakum’un kültür ve sanat kenti olması için daha organize etkinliklerin alt yapısının oluşturulması gerektiğini ifade eden Başkan Deveci, “Bu tür etkinlikleri her zaman yapacağız. Atakum, kültür ve sanat kenti olacak. Bundan önce de çocuk kitap günleri düzenledik, o da güzel geçmişti. Bu ise daha güzel daha organize bir etkinlik oldu. Önümüzdeki etkinlikler daha organize olacak. Kitabın, düşüncenin, sanatın her türlüsü Atakum’da olacak ve olmalı. Burası bir turizm kenti olacaksa, Karadeniz’in en eğitimli, en çağdaş insanların yaşadığı bir kent olacaksa, mutlu insanların bir arada yaşadığı bir kent olacaksa, Türkiye’nin ilk 10’una giren üniversitemiz ile ve 35 bin üniversiteli bu kentte yaşıyor diye övüneceksek, bunun altyapısını oluşturmamız gerekiyor” diye konuştu

SAMSUN 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:12

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.