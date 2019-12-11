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Salon Okçuluk Türkiye Kupası Samsun’da başladı

İHA

Türkiye'de ilk kez düzenlenen 'Salon Okçuluk Türkiye Kupası' Samsun'un ev sahipliğinde İlkadım Okçuluk Salonunda başladı.

Salon Okçuluk Türkiye Kupası Samsun’da başladı

Türkiye’de ilk kez düzenlenen 'Salon Okçuluk Türkiye Kupası’ Samsun’un ev sahipliğinde İlkadım Okçuluk Salonunda başladı.
Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2019 yılı faaliyet takviminde yer alan, İlkadım Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Samsun Kuzey Okçuluk Kulübünün ortaklaşa düzenlediği Salon Okçuluk Türkiye Kupası açılış seremonisi yapıldı.
Türkiye'de düzenlenen ilk özel salon şampiyonasında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Şehrimizde böylesi güzel bir şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Hepiniz Samsunumuza hoş geldiniz. Şampiyonada yarışacak sporcularımıza, görev alacak antrenörlerimize ve hakemlerimize başarılar diliyorum" dedi.
1115 Aralık 2019 tarihlerinde Samsun’un ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada 66 kulüpten toplam 600 sporcu madalya mücadelesi veriyor.

SAMSUN

11 Aralık 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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