Öğrenci minibüsleri denetlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Öğrenci minibüsleri denetlendi

İHA

Öğrenci minibüsleri denetlendi

Samsun Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve trafik ekipleri taşımalı eğitim kapsamındaki araçlar üzerinde denetim yaptı.
SamsunSinop kara yolu Köprübaşı mevkisinde sabahın ilk ışıklarında yapılan denetimlerde evrak eksikliği bulunan, öğrenci harici yolcu taşıyan araçlar olup olmadığı yolunda denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerin sık sık devam edeceğini ifade eden yetkililer, amaçlarının öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınmalarının sağlanmasının gerçekleşmesi olduğunu belirttiler.

SAMSUN

12 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:11
  • GÜNEŞ 07:44
  • ÖĞLE 12:33
  • İKİNDİ 14:52
  • AKŞAM 17:13
  • YATSI 18:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da çocukların ve gençlerin korunması için huzur operasyonu
YEREL HABERLER Samsun'da çocukların ve gençlerin korunması için ...
Samsun silah kaçakçılığından 5 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Samsun silah kaçakçılığından 5 kişi adliyeye sevk ...
Eşinin aracını yakıp videosunu çekip ona gönderdi
YEREL HABERLER Eşinin aracını yakıp videosunu çekip ona gönderdi
Sığırcıkların dansı görenleri hayran bıraktı
YEREL HABERLER Sığırcıkların dansı görenleri hayran bıraktı
'Saçım olsun' derken hayatınızı kaybetmeyin Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş: " ’Merdiven altı’ diye tabir edilen yerlerde yapılan saç ekimi ölüme götürebilir"
YEREL HABERLER 'Saçım olsun' derken hayatınızı kaybetmeyin Estetik ...
Arkadaşı haber verdi, polis ipten kurtardı
YEREL HABERLER Arkadaşı haber verdi, polis ipten kurtardı
Vali Kaymak: "Ülkemiz 2023 hedeflerine ulaşacaktır" Verimlilik hikayeleri sanayicilerle paylaşıldı
YEREL HABERLER Vali Kaymak: "Ülkemiz 2023 hedeflerine ...
Salon Okçuluk Türkiye Kupası Samsun’da başladı
YEREL HABERLER Salon Okçuluk Türkiye Kupası Samsun’da başladı
Nikah başvuruları azaldı
YEREL HABERLER Nikah başvuruları azaldı
Bahçeye çöp dökme tartışmasında amcasını öldüren genç kızın yargılanmasına başlandı
YEREL HABERLER Bahçeye çöp dökme tartışmasında amcasını öldüren genç ...
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 47 gündem maddesi ilgili komisyonlara havale edildi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Samsun, RoRo taşımacılığında Kuzey Anadolu’nun merkezi haline gelecek” “Göreve geldiğimizden beri borç, 200 milyon TL’nin üzerinde azaldı” “Parkomat otopark sistemine dahil edilecek”
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 47 gündem maddesi ...
Uyuşturucudan hapis cezası bulunan genç kız tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucudan hapis cezası bulunan genç kız ...
OMÜ’de “Türkiye’de Sekülerleşme” konferansı
YEREL HABERLER OMÜ’de “Türkiye’de Sekülerleşme” konferansı
Bafra'nın yöresel ürünlerine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Bafra'nın yöresel ürünlerine yoğun ilgi
Atakum'da 'Kitap Günleri'ne yoğun ilgi
YEREL HABERLER Atakum'da 'Kitap Günleri'ne yoğun ilgi
Samsun'da uyuşturucudan 3 kişiye adli kontrol
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucudan 3 kişiye adli kontrol
Cezaevi firarisi tutuklandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi tutuklandı
Tamire gittiği evde üniversite öğrencisine taciz iddiasına gözaltı
YEREL HABERLER Tamire gittiği evde üniversite öğrencisine taciz ...
Geçmeyen sivilce kabusunuz olmasın Polikistik over sendromuna dikkat
YEREL HABERLER Geçmeyen sivilce kabusunuz olmasın Polikistik over ...
İlkadım’da tapu işlerinde yeni hizmet dönemi
YEREL HABERLER İlkadım’da tapu işlerinde yeni hizmet dönemi
Çiftlik için anket başladı Çiftlik Caddesi’nin yeniden trafiğe açılması talebi halka soruluyor Başkan Mustafa Demir: “Çiftlik Samsun’un marka caddelerinden biri”
YEREL HABERLER Çiftlik için anket başladı Çiftlik Caddesi’nin ...
Karayolları karla mücadeleye hazır
YEREL HABERLER Karayolları karla mücadeleye hazır
Telefon siparişine kulaklık gönderene 3 yıl 4 ay hapis
YEREL HABERLER Telefon siparişine kulaklık gönderene 3 yıl 4 ay ...
Oral: “Sözde emlakçılık yapan mültecilere ceza kesemiyoruz” Samsun’da odaya kayıtlı 5 yabancı uyruklu emlakçı var
YEREL HABERLER Oral: “Sözde emlakçılık yapan mültecilere ceza ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X