Öğrenci minibüsleri denetlendi

Daha 15 günlük! Bu nasıl vicdan!

Samsun Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve trafik ekipleri taşımalı eğitim kapsamındaki araçlar üzerinde denetim yaptı.

SamsunSinop kara yolu Köprübaşı mevkisinde sabahın ilk ışıklarında yapılan denetimlerde evrak eksikliği bulunan, öğrenci harici yolcu taşıyan araçlar olup olmadığı yolunda denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerin sık sık devam edeceğini ifade eden yetkililer, amaçlarının öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınmalarının sağlanmasının gerçekleşmesi olduğunu belirttiler.

SAMSUN 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:11

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