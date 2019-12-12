Başkan Demir’den üniversite öğrencilerine: “Kendinizi iyi yetiştirin”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 'Zoru Başaranlar Akran Sohbetleri' kapsamında üniversite öğrencileriyle buluştu. Öğrencilerin sorularını cevaplayarak tavsiyelerde bulunan Başkan Demir, program sonunda ise selfie yaparak sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü, 'Zoru Başaranlar Akran Sohbetleri' etkinliği düzenledi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Kampüsü Münevver Ayaşlı Kız Yurdunda gerçekleşen ilk etkinliğin konuğu ise Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir oldu. Etkinliğe KYK İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile yurt personeli de katıldı.



Tecrübelerini paylaştı

Etkinlikte öğrencilerle bir araya Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, büyük ilgiyle karşılaştı. Yaklaşık 600 öğrencinin salonu tamamen doldurduğu sohbette Başkan Mustafa Demir, hayatının dönüm noktalarını, iş ve siyaset yaşamında edindiği tecrübeleri öğrencilerle paylaştı. Gençlerin kendilerini üniversite hayatında en iyi şekilde yetiştirmelerinin önemine dikkat çekti.



“Kendinizi iyi yetiştirin”

Üniversite öğrencilerinin her birinin devletin ve milletin bekası için çok önemli yere sahip olduğunun altını çizen Başkan Demir, ''Üniversite öğreniminiz süresinde kendinizi çok iyi yetiştirmelisiniz. Farklılığınızı, kalitenizi ve başarınızı ortaya koymalısınız. O yüzden sevgili gençler, zamanınızı iyi değerlendirin, kendinize güvenin, kendinizi çok iyi yetiştirin. Çünkü ülkemizin ve milletimizin sizden beklentileri büyük” diye konuştu.



"İstihdam için üretimi artıracağız"

Öğrencilerin istihdam sorunu ile ilgili sorularını yanıtlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Hedefimiz Samsun'u üretimde, yatırımda, istidamda, ekonomide iyi bir kent haline getirmektir. Üretmeyen, istihdam oluşturmayan, güçlü bir ekonomiye sahip olmayan bir şehir kazanamaz. Bu amaçla daha çok istihdam için üretimi artırmalıyız. Üretimin, yatırımın, istihdamın önündeki tüm engelleri kaldıracağız. Bunun için çabalıyoruz. Yeni bir organize sanayi alanı kuracağız. Yurt içinden ve dışından sanayi yatırımlarını kentimize çekeceğiz. İş, aş imkanları ile gurbete vatandaşlarımızı göndermemeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Mustafa Demir, öğrencilerin ulaşım başta olmak üzere temel ihtiyaçları konusunda çalışma yapacaklarını da sözlerine ekledi. Program sonunda öğrencilerle birlikte selfie yapan Başkan Demir, fotoğrafı ise sosyal medya hesaplarında paylaştı.

SAMSUN 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:11

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