Yürekleri ısıtan proje

Hayata Anlam Katanlar Derneği, Samsun'un Havza ilçesine bağlı Ilıca Orta Okulundaki öğrencilere mont, bot ve çanta yardımında bulundu.

Samsun'da faaliyet gösteren Hayata Anlam Katanlar Derneği üyeleri yağmur kar demeden ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. Hayata Anlam Katanlar Derneği, "Köy çocuklarının hayatına anlam katma" projesi kapsamında Samsun'un Havza ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'ndeki öğrencilere mont, bot ve çanta yardımında bulundu.



Yardımlar büyüyerek sürecek

Hayata Anlam Katanlar Derneği Başkanı Murat Değirmenci, dernekleri tarafından yürütülen ‘Köy Çocukları Bizim Çocuklarımız Projesi’ kapsamında, maddi durumu iyi olmayan köy çocuklarını tespit ettiklerini ve dernek gönüllüleri ile eksikliklerinin giderilmesini için bu tür çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Başkan Değirmenci, "Havza Ilıca Ortaokulunda okuyan öğrencilerimize mont, bot ve çanta yardımında bulunduk. Okul Müdürümüz Ertuğrul Gazi Tuncay'a öğrencilere verdiği değere ve meslek aşkına şahit olduk, kendisine teşekkür ederiz. Her yıl gerçekleştirdiğimiz projemiz gelişerek büyüyor. Gönüllerin katılımıyla yardımlara devam edeceğiz" dedi.

SAMSUN 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:11

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