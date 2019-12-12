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Ertuğrul Sağlam: "Türk futboluna yetenekli oyuncular kazandıracağız"

İHA

– Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Samsunspor'un eski günlerde olduğu gibi Türk futboluna birçok genç yeteneği kazandıracağını belirterek, Süper Lig'e çıktıklarında alt yapıdan yetişen 56 futbolcunun kadroda şans bulacağını ifade etti.

Ertuğrul Sağlam: "Türk futboluna yetenekli oyuncular kazandıracağız"

– Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Samsunspor’un eski günlerde olduğu gibi Türk futboluna birçok genç yeteneği kazandıracağını belirterek, Süper Lig’e çıktıklarında alt yapıdan yetişen 56 futbolcunun kadroda şans bulacağını ifade etti.
Kırmızıbeyazlı ekibin başarılı Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı basın toplantısı ile gündeme dair açıklamalarda bulundu. 21 kaybettikleri Yeni Çorumspor ve ileri ki dönem hedeflerinden bahseden Sağlam, Samsunspor’un eski dönemlerde olduğu gibi futbolcu yetiştiren bir kulüp halinde dönüşeceğini dile getirdi.

"Devre asasında kadroya takviye yapacağız"
Devre arasında gidecek ve gelecek futbolcuların olacağını vurgulayan Ertuğrul Sağlam, "Futbolda sadece yetenek maç kazandırmıyor. Bunu Yeni Çorumspor maçında gördük. Futbolcularımızla yaptığımız toplantıda bu maçı unutmalarını söyledik. Bundan sonraki süreçte eksiklikler, zemin, hakem gibi olumsuzlukları artık ne olursa olsun, nasıl olursa olsun bu problemlerin üstesinden gelip, yolumuza sağlam adımlarla devam etme zorunluluğumuz var. Bunu bundan sonraki süreçte yapmamız lazım. Bunun için hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Devre arasında özellikle kadro kalitesiyle alakalı takviye yapacağız. Bakış açımızı değiştireceğiz. İçeride, dışarıda kimle oynarsak oynayalım kendi kalitemizi sahaya yansıtırken, bunu mücadele etmeden, savaşmadan, kavga etmeden futbol adına doğruları yapmadan ortaya koyamayacağımızı göz önünde bulunduracağız. Kazanmak için her şeyini sahaya yansıtan bir anlayışı sahaya yansıtacağız. Çorumspor gibi bir maçı son defa oynadığımızı düşünüp, bundan sonra böyle bir karşılaşma oynamadan bundan sonraki maçlarda futbol adına doğruları yaparak, oynadığı oyunla izleyenlere keyif veren bir Samsunspor olacağız. Çorumspor maçından önceki 34 maçlık serideki Samsunspor’u bu haftadan itibaren izlettirmeyi düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

"Türk futboluna yetenekli oyuncular kazandıracağız"
Devre arasında bazı oyuncularla yollarını ayıracaklarını açıklayan Sağlam, "Bu oyuncularla yollarımızı ayırırken de alt yapımızda birkaç yetenekli oyuncumuz var. Onları da devre arası kampına götürüp, tekrar değerlendirip, bundan sonraki süreçte kadronun içerisinde alt yapımızdan yetiştirdiğimiz ve kendi çocuklarımız olan bu oyuncularımızdan en az 45 tanesini de kadronun içerisinde bulundurmaya çalışacağız. Burada oluşturacağımız bundan sonraki süreçteki anlayışımız, sportif anlamda başarıyı kovalarken, diğer taraftan çok acil bir şekilde altyapı organizasyonumuzu tamamlayıp, Süper Lig’e çıktığımız zaman kadronun içerisinde 56 tane alt yapıdan yetiştirdiğimiz oyuncuyu da bulundurmayı bir görev olarak kendimizde görüyoruz. Zaten bir Türk antrenörü olarak da çalıştırdığımız bütün takımlarda bu türlü Türk futboluna sunduğumuz o takımın altyapısında yetişen oyuncuları görürsünüz. Samsun bir futbol şehridir. Altyapı potansiyeli de vardır. Geçmişimize bir baktığımızda Samsunspor olarak hep futbolcu yetiştiren ve Türk futboluna çok yetenekli oyuncuları sunan bir takım görüntüsü vermiştir. Bu yüzümüzü tekrar ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bundan sonraki çalışmalarımızda bir taraftan tesisiyle, stadıyla, futbol değerleriyle, kurumsal yapısıyla örnek bir kulüp olurken, diğer taraftan da futbolcu yetiştirme özelliğimizi tekrardan ortaya çıkaracağımız üretimi yapmamız gerekecek" diye konuştu.
Kırmızıbeyazlı ekibin Teknik Direktörü Sağlam, basın toplantısının ardından takımını 1922 Konyaspor ile oynayacağı mücadeleye hazırlamaya devam etti.

SAMSUN

12 Aralık 2019 Perşembe

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