Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Anasanat Dalının düzenlediği Doç. Dr. Serhat Yener yönetimindeki “Türk Sanat Müziği 100. Yıl Özel Konseri“ gönülleri fethetti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezindeki konserin seyircileri arasında OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç de vardı. Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Serhat Yener yönetimindeki “Türk Sanat Müziği 100. Yıl Özel Konseri” yine coşkuyla ve saygıyla gönüllerdeki yerini aldı. 24 eserin sergilendiği konserde şarkılar koro ve sola olarak seslendirildi.

Konserin ardından kısa bir teşekkür konuşması yapan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Çok değerli saz ekibimiz hocalarımız Türk sanat müziğimizin çok güzel eserlerini çok büyük bir başarı ile icra ettiler, gönüllerimizi fethettiler. Hepsine gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, nice güzel konserlerde hep birlikte olmak dileğiyle sağ olun” dedi.

SAMSUN 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:11

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