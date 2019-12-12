Üniversite öğrencileri sınıf yeniledi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencileri, Dr. Öğr. Üyesi İrem Bayraktar’ın danışmalığında Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında örnek bir projeye imza attı.

Türkçe öğretmeni adayları, topladıkları bağışlarla Samsun’un Atakent ilçesine bağlı Meyvalı Mahallesi’nde bulunan birleştirilmiş sınıflı ve tek öğretmenli Meyveli İlkokuluna fiziksel olarak iyileştirme çalışması yaptı. 3 gün süren çalışmada öğrenciler, büyük bir özveri ile çalıştı.

Fiziksel ortamın öğrenme üzerindeki etkisinden hareketle, sınıfının koyu renkli duvarları beyaza boyanarak daha ferah bir öğrenme ortamı oluşturuldu. Eski ve yıpranmış olan kara tahta, beyaz tahta ile değiştirilerek sınıfın taş olan zeminine laminat parke döşendi. Sıralar, temizlenmesi kolay ve çiçekli bir kaplama malzemesi ile kaplandı. Sınıfın bir köşesine öğrencilere okumayı sevdirmek ve okuma kültürü aşılamak amacıyla okuma köşesi yapıldı. Bu okuma köşesine yağlı boya ile bir ağaç ve çeşitli renklerde eğitimöğretim görselleri çizildi. Okuma köşesi, öğrencilerin kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlayacak minderlerle ve yumuşak zemin halı ile kaplandı. Sınıfa, zekâ ve beceri geliştirici oyunlar ve materyaller hediye edildi. Sınıf düzenlenerek daha aydınlık ve ferah bir ortam sağlandı.

Okulun dışında bulunan Atatürk büstünün yazısı da yenilenerek eskimiş olan Türk bayrağı, yenisi ile değiştirildi. Bahçede bulunan çeşmeye öğrencilerin ilgisini çekecek eğlenceli görseller çizildi.

Büyük bir heyecanla öğrencilere sürpriz bir etkinlikle açılan okul, hem sınıf öğretmenleri hem de Meyveli İlkokulu öğrencileri tarafından büyük bir sevinç ve mutluluk ile karşılandı. Sınıfın açılışında duygusal anlar yaşandı.

Sınıf öğretmeni Ayşe Solak, bu çalışmayı gerçekleştiren öğretmen adaylarına teşekkürlerini sunarak iyi dileklerde bulundu. Yapılan bu çalışmayı kendisinin ve öğrencilerinin unutmayacağını sözlerine ekledi.

Proje danışmanı Dr. Öğr. Üyesi İrem Bayraktar, “Meyveli İlkokulunda yapılan bu etkinliğin millî eğitimimizde birlik ve beraberlik duygularımızın güçlenmesinde ve Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin amaçlarının gerçekleşmesinde büyük bir katkısının olacağından hareketle, bu projeyi büyük bir özveriyle gerçekleştiren Türkçe öğretmeni adaylarına, danışmanlarına ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

SAMSUN 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:11

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