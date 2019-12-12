Bafra'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ticaretinden 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun Narkotik Şube ve Bafra Narkotik Grup Amirliği ekiplerince yapılan teknik takip sonunda Ö.A. (26) ve İ.A.(26) gözaltına alındı. Ö.A'nın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada 7,59 gram sentetik kannabinoid maddesi, 38,39 gram esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 4 adet 7,65 mm çapında tabanca mermisi, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların işlemleri devam ediyor.

SAMSUN 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:11

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