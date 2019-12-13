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Okula devamsızlığa ‘pedallı’ çözüm Devamsızlığı önlemek için ‘bisiklet sürme etkinliği’

İHA

Samsun'da bir okulda artan devamsızlık sorununu çözmek için ödül olarak 'bisiklet sürme etkinliği' düzenleniyor. Etkinlikte öğrenciler hem eğleniyor hem spor yapıyor, böylece devamsızlığın önüne geçilmeye çalışılıyor.

Okula devamsızlığa ‘pedallı’ çözüm Devamsızlığı önlemek için ‘bisiklet sürme etkinliği’

Samsun'da bir okulda artan devamsızlık sorununu çözmek için ödül olarak 'bisiklet sürme etkinliği' düzenleniyor. Etkinlikte öğrenciler hem eğleniyor hem spor yapıyor, böylece devamsızlığın önüne geçilmeye çalışılıyor.
Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Hareketi kapsamında yürütülen projelerden biri olan "Okula Devam Ediyorum, Sağlıklı Yaşam İçin Pedal Çeviriyorum Projesi" Canik ilçesinde bulunan Emrullah Efendi Ortaokulunda uygulanıyor.
Çoğunlukla Roman vatandaşların yaşadığı bölgede öğrencilerin okula devamsızlık problemleri baş göstermeye başladı. Okul yönetiminin aldığı karar ile sosyal aktiviteler yoluyla öğrencilerin okula bağlı kalmaları için etkinlikler düzenleniyor. İl Sağlık Müdürlüğünden alınan yaklaşık 40 bisiklet ile Doğupark’ta öğrenciler hem eğleniyor hem de spor yapıyor.

Amaç, devamsızlığı önlemek
Öğrencilerin okula devamında büyük sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Okul Müdürü Muammer Çalışıcı, "Geçmiş yıllarda bu devamsızlık problemini gidermek için çok farklı projeler gerçekleştirdik. Bu yıl farklı projeler geliştirip özellikle öğrencileri sosyal etkinlikler kapsamında okula bağlamak adına Doğupark sahil alanında bisiklet sürme etkinliği düzenliyoruz. Özellikle öğrencilerimizin okula devamını sağlamak istiyoruz. Bu yıl da 'Okula Devam Ediyorum, Sağlıklı Yaşam İçin Pedal Çeviriyorum Projesi’ yaptık. Her geçen gün devamsızlık oranlarımız düşüyor. Öğrencilerimiz arkadaşlarıyla birlikte sosyal etkinliklerini eğlenceli bir şekilde devam ettiriyorlar" dedi.
Okul Rehberlik Öğretmen Tuğba Kiremitçi ise "Okula geldiğim zaman bu okulun en fazla devamsızlık problemi olan okullardan bir olarak gördüm. Bunun üzerine öğrenciler okula daha fazla bağlayabilmek adına öğrencileri okulun dışarısında farklı bir ortamda sosyal aktiviteye sokarak devamsızlığı getirebileceğimizi düşündük. İlk başta on bisiklet ile başladık. Daha sonra öğrencilerden talep arttı. Başka okullardan bisiklet istedik, ayrıca Canik İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün destekleriyle bisiklet sayımız çoğaldı. Amacımız devamsızlık sorununu çözmek" dedi.
Öğrenciler de bu durumdan memnuniyetlerini dile getirerek okulu her geçen gün daha fazla sevdiklerini ve bu sayede spor yaparak eğlendiklerini belirtti.

SAMSUN

13 Aralık 2019 Cuma

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