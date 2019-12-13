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Samsun’da torbacı operasyonu: 8 gözaltı

İHA

Samsun'da torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Samsun’da torbacı operasyonu: 8 gözaltı

Samsun’da torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 8 şüphelinin yakalanması için bu sabah il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda ve operasyon paketler halinde 25,67 gram bonzai, 132 adet uyuşturucu madde etkisi gösteren sentetik ecza, 45,12 gram esrar, 33 adet ekstasy hap, 1 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet uyuşturucu içme aparatı, ve 50 adet 9 milimetre çapında tabanca mermisi elde edildi. Gözaltına alınan 8 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Soruşturma devam ediyor.

SAMSUN

13 Aralık 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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