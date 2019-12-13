Çarşamba'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

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Samsun’un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 392 gram esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Çarşamba Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Asayiş Büro Amirliği ve Dikbıyık Jandarma ekiplerinin ortaklaşa yapmış oldukları istihbari çalışmalar sonucunda Çınarlık Mahallesi'nde G.G (35) isimli şahsın evinde yapılan aramada plastik bidon içerisinde 392 gram esrar maddesi ve 1 adet Hassas terazi elde edildi.

Şüpheli şahıs G.G. Çarşamba Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine götürülerek gözaltı işlemleri tamamlandıktan sonra Çarşamba Adliyesine sevk edildi.

SAMSUN 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:12

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