Samsun’da yerli üretime destek kermesi

Samsun’da yerli üretime destek vermek yerli ürün kullanımına dikkat çekmek amacıyla kermes düzenlendi.

AK Parti Samsun İl Kadın Kolları tarafından “AK Kadınlar Yerli Üretir, Milli Tüketir, Ekonomiye Destek Verir” sloganıyla kermes düzenlendi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu yanındaki ek binada yapılan kermeste yerli üretim ve yerli tüketime destek vermek amacıyla yerli ürünler üreten kadınlar bir araya getirilerek bir çarşı oluşturuldu. Oluşturulan çarşıda pasta, kek ve börek gibi ürünlerin yanında kadınların el sanatları ve kendi çabaları ile ürettiği el emeği göz nuru ürünler yer aldı. 13 15 Aralık tarihleri arasında 3 gün süreyle açık olacak kermeste yer alan kadınlar burada yaptıkları satışlarla hem ev ekonomilerine destek verecek hem de yerli üretim ve tüketimin önemine dikkat çekerek kadın emeğinin ekonomiye dönüşümünü gözler önüne serecek.

Birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı kermesin bugün Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ve AK Parti Samsun İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser tarafından yapılan kurdele kesimi ile ziyarete açıldı.

Açılışta bir konuşma yapan AK Parti Samsun İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, “Kadınlar isterlerse ve birlik ve beraberlik içinde olurlarsa başaramayacakları hiçbir şey yok. O yüzden sadece burada değil Türkiye’nin dört bir yanında bu şekilde emek veren kadınlardan Allah razı olsun" dedi.

Ardından söz alan AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, "Bizim insanımız aşkını heyecanını hevesini kilime dokur. Burada yapılan ürünlerde de ben farklı görmüyorum. Ben az önce gezme fırsatı buldum. O zevki estetiği hanımlarımız işlemişler. Hepsini tebrik ediyorum bol kazançlar hayırlı satışlar diliyorum" şeklinde konuştu.



"Bu etkinlik çok büyük bir anlam ifade ediyor"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, "81 ilde eş zamanlı olarak özellikle Kadın Kolları Genel Merkezimizin öncülüğünde yapılan bu etkinlik çok büyük bir anlam ifade ediyor. Açılıştan sonra birazdan çarşıyı da gezeceğiz. Burada özellikle kadınlarımızın yeteneklerinin ve gayretlerinin nasıl bir artıya nasıl bir artıya nasıl bir maddi varlığa ve ailelerine de katkı verecek şekilde dönüştüğünü göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesildi. Protokol çarşıyı gezerek üreten kadınlarla sohbet edip yaptıkları ürünleri inceledi.

SAMSUN 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:12

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