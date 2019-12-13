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"Bir Kadının Hayatına Sen De Işık Ol" Canik’te istihdam garantili kursta sona gelindi

İHA

Canik Belediyesi tarafından, Canik bölgesinde yaşayan genç kadınların, işsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla, İŞKUR Samsun İl Müdürlüğü, bir otomotiv firması ve Canik Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile hayata geçirilen "Bir Kadının Hayatına Sen de Işık Ol" projesinde sona yaklaşıldı.

"Bir Kadının Hayatına Sen De Işık Ol" Canik’te istihdam garantili kursta sona gelindi

Canik Belediyesi tarafından, Canik bölgesinde yaşayan genç kadınların, işsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla, İŞKUR Samsun İl Müdürlüğü, bir otomotiv firması ve Canik Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile hayata geçirilen “Bir Kadının Hayatına Sen de Işık Ol” projesinde sona yaklaşıldı.
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Halk Eğitim Merkezi’nde “Bir Kadının Hayatına Sen de Işık Ol” projesi kapsamında eğitim alan Canikli kadınları ziyaret etti. Eğitim alan kadınlarla sohbet eden Başkan Sandıkçı, “Amacımız; iş hayatında daha bilinçli ve daha eğitimli genç kadın istihdamı sağlamak olup, kentleşmeden kaynaklanan genç işsizliğin de önüne geçmektir. Bu sayede kadınların iş dünyasına katılımını sağlamak, sosyal girişimciliği artırmak ve istihdam edilebilirliklerini sağlamaktır. Genç kadınlarımızı iş hayatına hazırlamak hedefiyle, onların yetkinliklerini ve profesyonel iletişim ağlarını artırarak iş hayatına güçlü bir başlangıç yapmalarını sağlamış olacağız. Ayrıca bu projeyi oluştururken yola çıkma amaçlarımızdan biri de; istihdama katılımın, bir kadın için para kazanmanın çok ötesinde olup, kadının kendi ayakları üstünde durmasının ve kendine güven duymasının da temellerini atmaktır” dedi.
Başkan Sandıkçı, “Bu projenin örnek teşkil edip, başta Karadeniz’de olmak üzere, Türkiye’deki tüm belediyelerde uygulanan örnek projelerden biri olmasını umut ediyoruz. Bu proje ile ilçelerimizden başlayarak, tüm illerimizdeki genç işsiz sorununu çözmeyi hedeflemekteyiz. Böylece daha çok kadına istihdam alanı oluşturup, genç işsizliğin önüne de geçmiş olacağız. Projemize destek olan paydaşlarımıza ve eğitim alan Canikli kadınlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
4 ay sürecek olan istihdam garantili projede son 1 aylık eğitim aşamasına gelindi. Projeden yararlanan 25 kadına Yönetici Asistanlığı Eğitimi, Bilgisayar Operatörlüğü Eğitimi, 3DS MAX Geliştirme ve Uyum Eğitimi verilmekte. Kurs ve programlara katılan kadınlara kursun sonunda MEB onaylı sertifika verilecek.

SAMSUN

13 Aralık 2019 Cuma

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