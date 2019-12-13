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İlkadım’da yol açma çalışmaları

İHA

İlkadım Belediyesi her geçen gün büyüyen ilçede yol ihtiyacını karşılamak için yeni yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri ekipleri Tepecik ve Ataköy Mahallelerinde yeni yollar açarak hizmete sunuyor.

İlkadım’da yol açma çalışmaları

İlkadım Belediyesi her geçen gün büyüyen ilçede yol ihtiyacını karşılamak için yeni yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri ekipleri Tepecik ve Ataköy Mahallelerinde yeni yollar açarak hizmete sunuyor.
İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından şehrin farklı bölgelerinde devam eden üst yapı çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Şehir genelinde yeni imar yolları açılırken, mevcut yollarda ise yol genişletme ve düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Müdürlük ekipler tarafından Tepecik ve Ataköy(Badıllı) Mahallesi 1190 Nolu Sokak’ta vatandaşların doğal gaz kullanma talebi isteği ile başvurulan adreslerde yeni imar yolu açma çalışmalarına başlanıldı. Çalışmalar kapsamında bölgenin ihtiyacını gidermek amacıyla mevcut yolların bir bölümünün oldukça dar olması nedeniyle ihtiyaç olan bölgelerde de yol genişletme ve düzenleme çalışmaları yapılıyor. Belirlenen program dahilinde ekipler 10 metre genişliğinde 1 km uzunluğunda yeni yollar açılıyor. Yol açım çalışmalarının kısa sürede tamamlanmasının ardından, vatandaşlarımızın hizmetinde olacak.

“Ulaşılabilir bir İlkadım için çalışıyoruz”
Özellikle yeni yapıların arttığı ve yol ihtiyacının doğduğu mahallelerde yeni yollar açarak ulaşılabilir bir ilkadım için çalışmalara devam edildiğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Vatandaşların yol sıkıntısını gidermek ve rahat ettirmek için fen işleri ekiplerimizle yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Eksiklerimizin ve ihtiyaçlarımızın farkındayız ve bu yolda programlı olarak en kısa sürede eksikleri gidermek için çalışıyoruz. İnşallah kış aylarında da hava şartları el verdiği sürece ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürecektir. İlkadım’ın kalkınması için yeni ve güzel yolların önemli olduğunu bilerek çalışıyoruz” dedi.

SAMSUN

13 Aralık 2019 Cuma

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