Şaşılığın tedavisi için geç kalmayın

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız, özellikle çocuklarda sosyal ve psikolojik sorunları hatta eğitim başarısını etkileyen şaşılığın tedavisi için geç kalınmaması gerektiğini söyledi.

Büyük Anadolu Merkez Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız, 'şaşılık' hakkında önemli bilgiler paylaşarak, şaşılık nedir, nasıl oluşur, tedavi seçenekleri nelerdir gibi sorunların cevaplarını verdi.

“Şaşılık her iki gözün bir biriyle olan paralelliğini kaybetmesi, yani göz kayması durumudur” diyen Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız, "Şaşılığın en sık sebebi kırıcılık yani refraksiyon problemidir. Onun dışında görme kaybına sebep olan başka göz hastalıkları sonrası yine şaşılık ortaya çıkabilmektedir. Şaşılık tedavisinde iki seçeneğimiz bulunmaktadır. Refraksiyon düzeltilmesi yani gözlük ile tedavi, diğeri ise cerrahi tedavi. Bazı şaşılık tipleri sadece gözlük ile düzeltilebilirken, diğer şaşılık tiplerinde ise cerrahi tedavi gerekmektedir. Cerrahi tedavisinde yapılan göz kaslarına güçlendirici ya da zayıflatıcı tedaviler yaparak gözlerin birbirine uyumu sağlanmaktadır” dedi.



Sosyal ve psikolojik sorunlar oluşturabiliyor

Beyazyıldız, şu bilgileri verdi: “Şaşılık cerrahisi sonrası aynı gün içinde iyileşme olmaktadır. Sıklıkla sadece tek bir cerrahi yeterli olmaktadır. Ama bazı durumlarda ikinci cerrahi ortaya çıkmaktadır. Şaşılık tedavisi yapılmadığı takdirde, çocuklarda görme kaybı, göz tembelliği gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. İleriki dönemlerde sosyal ve psikolojik sorunlar hatta eğitim başarısında zayıflık gözlenebilmektedir.”

SAMSUN 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:12

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