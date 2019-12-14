Recebî: “Diğer devletlere nazaran Türkiye’nin Kudüs’e çok büyük katkısı var” “Gözümün İlk Nuru Kudüs” konferansı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Recebî: “Diğer devletlere nazaran Türkiye’nin Kudüs’e çok büyük katkısı var” “Gözümün İlk Nuru ...

İHA

Kudüs Alimler Birliği Üyesi ve Mescidi Aksa Murabıtı Nureddin Recebî, "Diğer devletlere nazaran Türkiye'nin Kudüs'e çok büyük katkısı var" dedi.

Recebî: “Diğer devletlere nazaran Türkiye’nin Kudüs’e çok büyük katkısı var” “Gözümün İlk Nuru Kudüs” konferansı

Kudüs Alimler Birliği Üyesi ve Mescidi Aksa Murabıtı Nureddin Recebî, “Diğer devletlere nazaran Türkiye’nin Kudüs’e çok büyük katkısı var” dedi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu’nda Kudüs Alimler Birliği Üyesi ve Mescidi Aksa Murabıtı Nureddin Recebî'nin konuşmacı olduğu Gözümün İlk Nuru Kudüs adlı konferans düzenlendi. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Milli İrade Platformu, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Samsun Şubesi ve Mirasımız Derneği iş birliğinde gerçekleşen konferans Mescidi Aksa'da 46 yıl imamlık yapan Abdülkerim Zurba’nın Kur’an Tilaveti ve ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.
Programda açılış konuşmasını yapan Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, “Karşımızdaki ufacık bir İsrail. Sayıları 5 milyonu geçmiyor. Zenginlikler anlamında hiçbir şeyleri yok. İsrail’de su bile yok. Suyu diğer ülkelerden getirmeye çalışıyorlar. Zeki insanlar mı diyorsunuz kesinlikle hiçbir zekaları yok. Ciddi anlamda geri zekalılar. Yaptıkları her adımdan, Kudüs’le Mescidi Aksa zeka ile hiçbir alakaları olmadığını gösteriyor. Bir kere zulüm ediyorlar ve zulüm eden hiçbir zaman dünyaya hükmetmez. Zulüm hiçbir zaman baki olmaz. Bu dünyanın evrensel kanunudur. Ama bize hep şunu yutturdular. Dediler ki, ‘İsrail çok güçlü, İsrail’in çok parası var, her şeyi yapar, İsrail çok akıllı, 10 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık planlar yapıyorlar bunu uygulamaya çalışıyorlar.’ Hayır, öyle bir şey yok” diye konuştu.

“Kudüs biziz, biz Kudüs’üz”
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Ruh bedenden ayrılana kadar aslında hepimiz sorumlu ve gayret içinde olmak zorundayız. Aslında bugünkü bu organizasyon Kudüs’ü bir kere daha değerlendirmek bir kere daha kendimize hatırlatmak gibi çok önemli bir görev icra edecek. Kudüs biziz, biz Kudüs’üz. Bizim ilk kıblegahımız. Bizim imtihanımız. Milletin imtihanı. Aslında dünya insanının da imtihanı olan Kudüs hep öyle olmuştur. İslam ümmetinin imkanları kabiliyetleri rıza istikametinde, istikamet üzere gerçekten kanalize olmuş olsaydık, Kudüs hiçbir zaman esarete düşmezdi. Geçtiğimiz gün üniversite yurdumuzda gençlerle bir aradaydım. Sohbet ettik. Onların gözlerinde gördüğüm ışık onlardaki bilinç o yaşta onlarda gördüğüm heyecan, hiç merak etmeyin Allah’ın izniyle yakında biz Kudüs’ümüze, biz hür olan Kudüs’e gideceğiz” şeklinde konuştu.

“Kudüs esirken biz rahat olamayız”
“Kudüs bizim ilk kıblemiz” diyen Samsun Valisi Osman Kaymak ise, “Her Müslümanın Kudüs’le ilgili duygu ve düşüncesi derdi olması gerekir. Bahsedildiği gibi elinde ve dilinde düzeltemiyordun gönlünle buğzet ve dua et. Ben buradaki kardeşlerimizin hepsinin bu düşüncelerde bulunduğuna inanıyorum, görüyorum. Gerçekten Kudüs’le ilgili Cumhurbaşkanımızın tavrı ve tutumu bir milattır. Özellikle Davos’taki ‘one minute’ açıklaması ile duruşuyla bütün dünyaya meydan okudu. Allah ondan razı olsun. Bir Müslüman Kudüs’ü hayatının merkezine koymak durumundadır. Kudüs esirken biz rahat olamayız. Arkadaşlar Müslüman güçlüdür, haklıdır. Haklı olan güçlüdür. O anlamda biz atalarımızdan gelen inançla güçle inanıyorum Allah’ın izniyle Kudüs hür ve bağımsız olarak, inşallah orada hep beraber namaz kılmayı Rabb’im bizlere nasip eder. Çünkü biz öyle bir ecdadın torunlarıyız. Bir ve beraber olursak İsrail de Amerika da korkacaktır” diye konuştu.

“Diğer devletlere nazaran Türkiye devletinin Türk milletinin burada çok büyük katkısı var”
Kudüs’ün güncel durumu ile ilgili katılımcılara bilgiler veren Kudüs Alimler Birliği Üyesi ve Mescidi Aksa Murabıtı Nureddin Recebî ise yaptığı konuşmada, "Dünyanın her tarafından çeşitli Arap olsun başka devletlerden olsun birçok kuruluş vakıf oradaki çalışmalara destek veriyorlar. Allah razı olsun. Şunu da söyleyeyim: Burada olduğum için Türkiye’de bulunduğum için değil gerçekten tasvir için söylüyorum. Diğer devletlere nazaran Türkiye devletinin Türk milletinin burada çok büyük katkısı var. Oradaki insanlara çok büyük moral desteği var. Türkiye’deki yardım kuruluşlarından Allah razı olsun. Bunlar çok ama daha fazlasına ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
Yapılan konferans sonrasında Kudüs ziyareti için çekiliş yapıldı. Yapılan çekiliş ile katılımcılar arasından 3 kişi Kudüs ziyareti için hak kazandı. Konferansa Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ve AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu katıldı.

SAMSUN

14 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:13
  • GÜNEŞ 07:45
  • ÖĞLE 12:34
  • İKİNDİ 14:52
  • AKŞAM 17:13
  • YATSI 18:40
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Kılıç: “Genç Bafralıların yardımı yüz güldürecek”
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: “Genç Bafralıların yardımı yüz ...
12 yaşındaki çocuğun testislerinden 350 gram ağırlığında taş çıkartıldı 8 cm uzunluğunda, 350 gram ağırlığındaki 'dev' taş, doktorları bile hayrete düşürdü Doç. Dr. Ünal Bıçakcı: “22 yıllık doktorum, böyle vaka görmedim, literatürde de rastlamadım”
YEREL HABERLER 12 yaşındaki çocuğun testislerinden 350 gram ...
Ahşaba şekil veriyor Unutulmaya yüz tutmuş ahşap rölyef sanatını yaşatmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Ahşaba şekil veriyor Unutulmaya yüz tutmuş ahşap ...
Samsun’da araçtan hırsızlık kamerada
YEREL HABERLER Samsun’da araçtan hırsızlık kamerada
İsmail Uyanık’tan 'şartlı' istifa Samsunspor Kulübü Derneği Başkanı İsmail Uyanık: “Protokol imzalanınca başkanlıktan istifa edeceğim” “Protokol imzalanmazsa göreve devam edeceğim”
YEREL HABERLER İsmail Uyanık’tan 'şartlı' istifa Samsunspor Kulübü ...
Askeri bandodan öğrencilere sürpriz konser
YEREL HABERLER Askeri bandodan öğrencilere sürpriz konser
Öğrenciler atmosfere dokundu Samsun'da 'Atmosfere Dokunuyoruz' projesi tanıtıldı Vali Kaymak, öğrenciler ile birlikte meteoroloji balonu uçurdu
YEREL HABERLER Öğrenciler atmosfere dokundu Samsun'da 'Atmosfere ...
Şaşılığın tedavisi için geç kalmayın
YEREL HABERLER Şaşılığın tedavisi için geç kalmayın
İlkadım’da yol açma çalışmaları
YEREL HABERLER İlkadım’da yol açma çalışmaları
Hormonal hipertansiyona ameliyatla kesin çözüm
YEREL HABERLER Hormonal hipertansiyona ameliyatla kesin çözüm
Jandarmanın uyuşturucu operasyonda 5 tutuklama
YEREL HABERLER Jandarmanın uyuşturucu operasyonda 5 tutuklama
STK’lardan Çin’e ‘Doğu Türkistan’ tepkisi
YEREL HABERLER STK’lardan Çin’e ‘Doğu Türkistan’ tepkisi
Yağmur suyu hatları temizleniyor Samsun Büyükşehir Belediyesinden kış önlemleri
YEREL HABERLER Yağmur suyu hatları temizleniyor Samsun Büyükşehir ...
"Bir Kadının Hayatına Sen De Işık Ol" Canik’te istihdam garantili kursta sona gelindi
YEREL HABERLER "Bir Kadının Hayatına Sen De Işık Ol" Canik’te ...
Lösemili ve engelli çocuklar yararına ‘Yılbaşı Alışveriş Şenliği’
YEREL HABERLER Lösemili ve engelli çocuklar yararına ‘Yılbaşı ...
Topaloğlu: “Esnafımızın mutluluğu en büyük kazancımız”
YEREL HABERLER Topaloğlu: “Esnafımızın mutluluğu en büyük ...
Özdemir: “Muhtarlarımızın katkıları bizler için çok önemli” Havza Muhtarları Derneği istişare toplantısı
YEREL HABERLER Özdemir: “Muhtarlarımızın katkıları bizler için çok ...
Samsun'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı
Samsun’da yerli üretime destek kermesi
YEREL HABERLER Samsun’da yerli üretime destek kermesi
Çarşamba'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Çarşamba'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Uzman diyetisyen Tığlı: "Soğuklara karşı metabolizmanızı hızlandırın"
YEREL HABERLER Uzman diyetisyen Tığlı: "Soğuklara karşı ...
Samsun’da torbacı operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun’da torbacı operasyonu: 8 gözaltı
Jandarmanın uyuşturucu operasyondaki 8 şahıs adliyede
YEREL HABERLER Jandarmanın uyuşturucu operasyondaki 8 şahıs adliyede
Ankara'da Terme rüzgarı
YEREL HABERLER Ankara'da Terme rüzgarı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X